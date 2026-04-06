Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), kamuda örgütlü sendikaların başlattığı grev ve eylemlere destek verdi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi ve milletvekilleri de eylem alanda yer aldı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, eylemde hükümetin tutumu eleştirildi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli Meclis önünde yaptığı açıklamada “Hükümet arttık bitti, çözüm halkın iradesine gitmekten geçiyor, derhal sandık kurulmalı” dedi.CTP, bu eylemin yalnızca bir tepki değil, aydınlık bir gelecek mücadelesi olduğunu belirtti.