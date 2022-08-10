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Öğretmenler yine eylemdeydi

10 Ağustos 2022 Çarşamba 14:00
Öğretmenler yine eylemdeydi

“Öğretmen onurunu korumak için mücadeleye devam edeceğiz”

Öğretmen sendikaları KTÖS ile KTOEÖS, Milli Eğitim Bakanlığı ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde eylem yaparak öğretmen onurunu korumak için mücadeleye devam edeceğini belirtti.

Bakanlık önündeki eylemde Öğretmenler Yasası’nda sendikaların görüşü alınmadan değişiklik yapılması; Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde de öğretmenlere geçtiğimiz hafta yaptıkları eylem nedeniyle dava okunması protesto edildi.

Bakanlık önünde açıklamalarda KTOEÖS Genel Başkanı Ozan Elmalı ve KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu eleştirdi. Elmalı ve Maviş, öğretmenlerle ilgili yasada değiştirilmesini talep ettikleri maddeler bulunduğu, teknik çalışma toplantısına katılmaya hazır olduklarını vurguladı.

-Elmalı

İlk sözü alan KTOEÖS Başkanı Elmalı, öğretmenlere dava okunmasının perde gerisinde, Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nun olduğunu savunarak, “55 bin öğrenci biz öğretmenlere emanet. Eylülde çocuklar okula polis eşliğinde mi girecek? Sayın Bakan eğitimcilerle ilgili çok ağır ifadeler kullanıyor" dedi.

Elmalı, bakanlığın ek bütünleme çalışması başlattığını, öğretmenlerin yaptığı değerlendirmeyi dikkate almayan söz konusu uygulamanın tekrarlanmak istendiğini savundu.

Ozan Elmalı, 1800’ün üzerinde öğretmen adayının Kamu Hizmeti Komisyonu’nun düzenleyeceği öğretmenlik sınavına katılmak için başvuruda bulunduğunu ancak Eğitim Bakanlığı’nın yanlış bilgilendirmesinden dolayı daha önce sınava katılma hakkı olan öğretmen adaylarının bu yıl sınava katılamayacağını savundu.

-Maviş

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ise konuşmasında,  “Eğitimin niteliğini, okulların kapasitesini artırmak sorumluluğuzdur. Bakanlık şu an bu sürecin karşısında. Sayın Bakan ya sendikalarla istişare eder ya da sendikaların önünden çekilir… İstifa da bir erdemdir… ” dedi.

Maviş, iki sendikanın Öğretmenler Yasası’nın tamamını görüşmeye hazır olduğunu ifade ederek Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nu yasadaki üç maddeyi cımbızlayarak değişikliği polisi ablukası altında geçirmek, "ben yaparım olur" mantığıyla hareket etmekle suçladı.

Burak Maviş, “Sendikaların olmadığı, heyetlerinin olmadığı yerde kararlar oy birliğiyle değil, siyasi gombinayla alınır. Buna cevabımız eylül ayında açık ve net olacak…” ifadelerini kullandı.

Burak Maviş, bakanlıktaki toplantıya davet edilen öğretmenlerin binaya girişine izin verilmediğini, binaya giren öğretmenlere polisi görevinden men etme ve iterek darp etmekten dava okunduğunu söyleyerek, “19 Temmuz 2011’de KTHY eyleminde kullandığı orantısız güç karşısında kaç polise dava okundu? Eşitlik ve adalet kavramı 19 Temmuz 2011’de yitirildi” ifadelerini kullandı.

KTÖS ile KTOEÖS üyeleri daha sonra bakanlıktan Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne yürüdü. Elmalı ve Maviş, dava okunacak isimleri ve dava gerekçesini öğrenmek için sendikaların hukukçusuyla polise geldiklerini söyledi.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görevli polis, elindeki listeden öğretmenlerin isimlerini okudu, içeriye sadece ismi okunan öğretmenler alındı.

Polisteki ifadeden çıkışta 22 öğretmene "polisi görevinden men etme, iterek darp etme" suçuyla itham edildiğini söyleyen Elmalı ve Maviş, öğretmen onuru için hem hukuksal hem de eylemsel boyutta mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Elmalı ve Maviş, bakanlığa girmeyen üyelerine bile dava okunmak istediğini de ileri sürerek, Polis Genel Müdürü ile bir görüşme talep edeceklerini aktardı.

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Son Güncelleme: 10.08.2022 15:08
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