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Nöbetçi Eczaneler (09 Ocak 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

09 Ocak 2023 Pazartesi 14:50
Nöbetçi Eczaneler (09 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

AYŞE BIYIKOĞLU ECZANESİ

09.01.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 67 50

Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli

***

ÇAĞLAYAN ECZANESİ

09.01.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 61 81

İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa

***

ZEHRA ECZANESİ

09.01.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 59 47

Şht. Kemal Ünal Cad., No: 11, Metropol Süpermarket yolu, Mebel Elektronik yanı, Taşkınköy, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

BARIŞ ECZANESİ

09.01.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 84 10

Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

***

DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ

09.01.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 11 88

Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne

***

MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ

09.01.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 816 01 23

Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

TANYA SALİMER ECZANESİ

09.01.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 99 88

15 Ağustos Bulvarı, Canova Benzin istasyonu yanı, Baykal, Gazimağusa

***

VELİ NURLUÖZ ECZANESİ

09.01.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 36 31

Hasan Barbaçolli Sok.Sakarya Döveç 48 Apt.B Blk Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SERCAN AVCI ECZANESİ

09.01.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 48 94

Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SIDIKA UMAR ECZANESİ

09.01.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 79 97

Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SULTAN TOPEL ECZANESİ

09.01.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele

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