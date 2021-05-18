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Maliye Bakanı Oğuz'un 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı Mesajı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

18 Mayıs 2021 Salı 10:45
Maliye Bakanı Oğuz'un 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı Mesajı
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Mesajında, 19 Mayıs 1919 tarihinin Türk Milleti için çok önemli bir dönüm noktası olduğunun altını çizen Oğuz, “Mustafa Kemal Paşa, 102 yıl önce Kurtuluş Savaşı’nı başlatırken, Türk milletinin tarihinden gelen hürriyet aşkı ona yol gösteren meşaleydi. 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan istiklal meşalesi modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına giden büyük mücadelenin ilk kıvılcımıydı” ifadelerini kullandı.
Anadolu halkının verdiği kurtuluş mücadelesinin Kıbrıs Türk halkının da varoluş mücadelesinde ilham kaynağı olduğunu kaydeden Oğuz, Kıbrıs Türk Halkının her türlü zulme karşı büyük bir mücadele sergileyerek, özgürlüğünden ve egemenliğinden taviz vermeyerek Cumhuriyeti kurduğunu belirtti.
Oğuz mesajında şunları kaydetti: 

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“Özgürlüğümüzün, egemenliğimizin ve Cumhuriyetimizin teminatı aziz Türk Gençliği, bize emanet bırakılan bu vatanı, en iyi biçimde koruyacağınıza, istiklal ve istikbalimize sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla anıyor, bugün ve geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramımız kutlu olsun”

 

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Son Güncelleme: 18.05.2021 10:56
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