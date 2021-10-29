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Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi

Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kuruluşunun 98’inci yıl dönümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de törenlerle kutlanıyor.

29 Ekim 2021 Cuma 11:15
Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve bakanlar, askeri erkan, siyasiler, kurum, kuruluş, dernek temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende, protokol sırasına göre anıta çelenkler sunuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Tören anıt özel defterinin imzalanması ile sona erdi.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar deftere şunları yazdı:

“Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bizler bugün Kıbrıs’ta yüce Türk milletinin bir parçası olarak büyük bir heyecanla Türkiye Cumhuriyeti’nin 98.yıl dönümünü kutluyoruz.

Türk bağımsızlık savaşı tüm olumsuzluklara rağmen özveri ile ulusal bilinç ve dayanışma içerisinde nice kahramanlıklarla kazanılmıştır. Kıbrıs Türkü’nün küllenen milliyetçilik ateşi Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından hemen sonra alevlenmeye başlamıştır.

Kıbrıs Türk halkı, Atatürk ilke ve devrimlerini her an severek, isteyerek, benimseyerek uygulamıştır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, minnet ve şükranla anıyorum. Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyorum.”

BAŞÇERİ

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Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de şunları kaydetti:

“Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk,

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98.yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdindeki büyükelçisi olarak manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük onur ve şeref duyuyorum.

En büyük emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti’ni, sizin bu yolda gösterdiğiniz üstün kahramanlık, azim, cesaret ve liderlik vasıflarından feyz alarak ilelebet yaşatmak tek hedefimizdir. Türk milleti olarak, ülkemizin bağımsızlığı ve istikrarına yönelik her türlü saldırı ve engeli azimle aşmaya her zamankinden daha kararlıyız.

Ülkemiz geçmişte olduğu gibi bugün de uluslararası alanda, barış, kardeşlik, insanlık ve kalkınma alanlarında diğer uluslara örnek teşkil etmektedir.

“DOĞU AKDENİZ’DE VAR OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın bütün coğrafyalarında olduğu gibi Doğu Akdeniz’de de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte güçlü siyaseti ve iradesiyle var olmaya devam edecektir. Haksızlığa ve hukuksuzluğa asla müsaade etmeyecektir.

Bir asrı geride bırakmaya hazırlanan Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olarak bu gururlu ve şerefli günde, aziz vatanımız için hiç düşünmeden canlarını vererek, şehit düşen bütün kahraman askerlerimizi ve evlatlarımızı minnetle, şükranla anıyor, gazilerimize uzun ömürler diliyoruz.

Vatan size minnettardır. Ruhunuz şad olsun.”

LEFKOŞA’DA SAAT 15.00’TE YÜRÜYÜŞ YAPILACAK

Gün nedeniyle Lefkoşa’da saat 15.00’te Mehmet Akif Cad. Çember (Dereboyu)-Barbarlık Müzesi güzergâhında tören yürüyüşü de yapılacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı diğer ilçeler ve bucaklarda da düzenlenen törenlerle kutlanıyor.

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Son Güncelleme: 29.10.2021 12:15
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