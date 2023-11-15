AKEL’in, KKTC’nin kuruluşunun 40’ıncı yılını kınayan bir açıklama yaptığı belirtildi.

Haravgi gazetesine göre AKEL, “Türkiye ve Rauf Denktaş tarafından ilan edilen sahte devletin bugün 40’ıncı yılını tamamladığını, 1983'teki bu ayrılıkçı faaliyetin, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Kıbrıs halkı aleyhine üçüncü suç faaliyeti olduğu, bunun öncesinde ise 15 Temmuz darbesi ile Kıbrıs’ın bölünmüşlüğü ve işgalin meşrulaştırılması hedefiyle istilanın yaşandığı” şeklinde açıklamalarda bulundu.

AKEL açıklamasında, bunun; uluslararası hukuk ve BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları ile çatışan bir faaliyet olduğunu savundu.

Kıbrıs sorununun şu anda belki de en kritik aşamada bulunduğunu ifade eden AKEL, Türkiye’nin, toprak konusunda yeni oldubittileri ileriye götürmesi, Kıbrıs Türk liderliği ile birlikte iki devlete dayalı çözümü yinelemesiyle, böylesi uzun süreli durgunluğun ve çıkmazın yaşanmadığını savundu.

AKEL, “sahte devlet” olarak nitelendirdiği KKTC’nin kuruluş yıl dönümü sebebiyle, ülkenin “işgalden ve bölünmüşlükten” kurtulması için tüm gücüyle çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Kıbrıs Türk toplumunda yer alan ilerici dinamiklere de iş birliği çağrısı yapan AKEL, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması perspektifini yaratacak inisiyatiflerin üstlenilmesinin gerekliliğinden de söz etti.

AKEL açıklamasında ayrıca, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e, AKEL’in çıkmazın aşılması ve bugün içinde bulunulan tehlikeli sürecin önlenmesi için sunduğu öneriyi ciddi şekilde incelemesi çağrısında da bulundu.

AKEL, müzakerelerin 2017 yılında Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesinin öneminden de söz etti.

-EDON’dan açıklama

Öte yandan Haravgi gazetesine göre EDON Merkez Κonseyi de KKTC’nin ilanını kınayan açıklama yaptı.

Habere göre EDON Merkez Konseyi açıklamasında KKTC’nin ilanını kınayarak KKTC’nin ilanının “Türkiye’nin ve onun müttefiklerinin adaya ilişkin bölücü planlarının sürecinde, büyük tarihi öneme sahip olan bir noktayı teşkil ettiğini iddia etti.

Kıbrıs’a karşı emperyalist planların amacının, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların etnik ayrılığı ve parçalanma olduğunu belirten EDON, emperyalist planların; “1974’teki darbe ve işgalle” birlikte çifte suçu başardığını da ifade etti.

EDON açıklamasında Türk “uzlaşmazlığından” ve Rum Yönetimi liderliğinin siyasi irade eksikliğinden de söz ederken bunların; nihai bölünme riskinin her zamankinden daha kesin olmasıyla, durumları tehlikeli hale sürüklediğini belirtti.

EDON, müzakerelerin kaldığı yerden derhal yeniden başlaması gerekliliğinden de bahsetti.