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Kurban Bayramı'nın ilk günü

09 Temmuz 2022 Cumartesi 12:15
Kurban Bayramı'nın ilk günü

Bugün Müslümanlar için büyük öneme sahip, İslam aleminin iki bayramından biri olan, 4 gün sürecek Kurban Bayramı’nın ilk günü…

İslam inancına göre, Allah'a yakınlaşmak anlamına gelen "kurban" kesimi; aile, mezarlık, cezaevi ziyaretleri yapılan; kurulan büyük sofralarda ailelerin bir araya geldiği bayramın huzurlu ve sorunsuz geçmesi için Polis Genel Müdürlüğü ve belediyeler de önlemler aldı.

Bayram namazı saat  06.14’te kılındı; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da bayram namazını Girne Nurettin Ersin Paşa Camisi'nde kıldı.

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Tatar ardından eşi Sibel Tatar ile birlikte saat 10:30’da bayram tebriklerini kabul etti.

Kurban Bayramı süresince vatandaşlar şikayetlerini ve yardım taleplerini “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Alo Narkotik” ve diğer telefon hatlarından kesintisiz 24 saat polise iletebilecek. Polis, bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak trafikte, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için vatandaşların trafik kurallarına uymalarını, uymayanları uyarmalarını ve polis bildirmelerini;  özellikle süratli ve alkollü araç kullanmamalarını, emniyet kemerlerini takmalarını istedi.

Bayram süresince LTB Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ekibine 7/24 0542 876 30 30 ve 0533 855 30 30 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.

Sağlık Bakanlığı, bayram boyunca Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt, Lefke ve İskele’de toplam 10 PCR ve antijen merkezinin hizmet vereceğini duyurdu.

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Son Güncelleme: 09.07.2022 15:45
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