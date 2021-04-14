KKTC'de 57'si yerel 73 yeni vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8789 olup, 57'si yerel 73 pozitif vakaya rastlanmış, 43 kişi taburcu edilmiştir.

8 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir.

8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar.

57 kişi ise yerel vakadır.

13 kişi Lefkoşa, 29 kişi Gazimağusa, 10 kişi Girne, 5 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-1/ Gönyeli-1/ Haspolat-1/ Yenikent-1/ Ortaköy-1/ Metehan-2/ K.Kaymaklı-2/ Surlariçi-3 / Hamitköy-1

Girne

Girne Merkez- 6/ Kozanköy-1/ Alsancak-1/ Karakum-1/ Zeytinlik-1/

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez -18 / Alaniçi-2/ Kaliland-2/ Sakarya-1/ Gülseren-1/ Çanakkale-1/ Beyarmudu-1/ Karakol -1 / Salamis-1 / Vadili-1

İskele

Yenierenköy-4 / Altınova-1

14 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8789 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 73 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 8 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8 Yerel Vaka Sayısı: 57 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 43 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 854.331 Toplam Vaka Sayısı: 5263 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4491 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 745 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 87 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 653 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 28 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5 Güvende Kal uygulamasına bağlı günlük rakamlar Bugün Takılan Bileklik Sayısı: 37 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Bileklik Sayısı: 89