KKTC'de 13'ü yerel 16 yeni vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8582 olup, 13'ü yerel 16 pozitif vakaya rastlanmış 28 kişi taburcu edilmiştir. 1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 13 kişi ise yerel vakadır. 5 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Marmara -1 / Değirmenlik-1/ Kızılay-1 / Haspolat-2

Girne

Girne Merkez- 1 / Çamlıbel-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Beylerbeyi-1

Gazimağusa

Sakarya-2 / Karakol-1

Lefke

Yedidalga-1

24 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8582 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2 Yerel Vaka Sayısı: 13 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 1. 167. 790 Toplam Vaka Sayısı: 7103 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6778 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 292 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 15 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 264 Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 12 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 79 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 540 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 912 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 5955