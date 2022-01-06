banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Amcaoğlu: “Yüz yüze eğitimin devamlılığını sağlamak hepimizin elinde”
Okullarda tarama yapılıyor
Ataoğlu iddialı
Ataoğlu iddialı
KTAMS'dan açıklama
KTAMS'dan açıklama
Arıklı ve YDP için son şans…
Arıklı ve YDP için son...
banner404
Flaş Haber
KKTC'de rekor vaka!
Kapat

KITSAB'dan hükümete çağrı

KITSAB tarafından yapılan açıklamada, hükümete çağrı yapılarak, "Turizmi gözden çıkardıysanız açıkça söyleyiniz" denildi.

06 Ocak 2022 Perşembe 14:20
KITSAB'dan hükümete çağrı

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) tarafından yazılı bir açıklama yapılarak, turizm sektöründe yaşanan zorluklara işaret edildi.

Birlikten yapılan açıklamada, hükümete çağrı yapılarak “Turizmi gözden çıkardıysanız açıkça söyleyiniz” denildi.

KITSAB’tan yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

“Turizm, KKTC’de yaşayan pek çok ailenin gelir kaynağı olmasına karşın, Christmas ve yeni yıl tatilleri yeterince değerlendirilememiş, pek çok otelimiz boş kalırken pek çok acentemiz de bu süreci herhangi bir gelir elde edemeden geçirmek zorunda kalmıştır.

Ülkemizin başlıca gelir kaynağı olan turizm faaliyetlerinin en düşük seviyeye inmesi, bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını kadar KKTC Hükümetinin kararlarının da bir sonucudur. Hükümet nezdinde yapılan girişimler, bu girişimler sırasında verilen sözlere karşın alınan yanlış kararlar ise, bu daralmanın KKTC Hükümeti tarafından istenen ve planlanan bir şey olduğunu göstermektedir.

KKTC hükümeti Ercan Havaalanı’nda yaşanan keşmekeşi sona erdirmek konusunda hiçbir önlem almamış, sadece ve sadece Ercan’da test yapılmasına son vererek tam aşılı olsalar bile testsiz kişilerin adaya gelişini yasaklamıştır. Bu önlemin, turizm hareketlerine karşı alınmış açık bir tavır olduğu christmas ve yeni yıl tatilleri sırasında net bir şekilde ortaya çıkmıştır.

banner341
KKTC hükümeti, acentelerimizin hayatta kalabilmesi için gerekli olan hibe programının kaynağı belli olmasına karşın bir türlü oluşturmamaktadır. Bu tavır, özellikle küçük acentelerin gözden çıkarıldığının yeterince kanıtlamıştır.

Christmas ve yeni yıl tatilini değerlendirmemize olanak vermeyen KKTC hükümeti, yaklaşmakta olan yarı yıl tatilinde turist getirmemize olanak verecek herhangi bir çaba veya düzenleme peşine de düşmemiştir.

Ercan’da test yapılmasına başlanacağı sözünü veren hükümet yetkilileri bu konuda hiçbir önlem almamaktadırlar. Tam tersine, artan vaka sayılarına karşılık hastaneye yatış oranlarındaki düşüşü dikkate almadan “felaket tellallığı” yapmakta ve turizm hareketlerini engellemenin moral zeminini güçlendirmeye çalışmaktadırlar.

"KKTC HÜKÜMETİ SALGINI BAHANE EDEREK TURİZMİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞMAKTA"

Turizm ve buna bağlı faaliyetler ülkemizin başlıca gelir kaynağıdır. Kovid-19 salgınının devam ettiği koşullarda bu faaliyetleri sürdürmek elbette zorlaşmıştır. Bu nedenle daha büyük bir dikkat, daha iyi organizasyon ve daha etkili işbirliklerine ihtiyaç vardır. KKTC hükümeti ise salgını bahane ederek turizmi öldürmeye çalışmaktadır.

Bu durumda KKTC hükümetinden tek bir talebimiz kalmıştır: Bize açıkça söyleyin, turizmi gözden çıkardınız mı, çıkarmadınız mı?

Sizden tek bir ricamız var; dürüst olun! Dürüst olun, planlarınızı açıkça paylaşın ve bizi boşuna yormayın. Bize iş yerlerimizi kapatmak, yeni işler aramak için olsun fırsat verin!”

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden açıklama
T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden açıklama
Sendikal Platform Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı
Sendikal Platform Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı
DP Milletvekili adayı Akpınar'dan önemli açıklamalar
DP Milletvekili adayı Akpınar'dan önemli açıklamalar
Amcaoğlu: “Yüz yüze eğitimin devamlılığını sağlamak hepimizin elinde”
Amcaoğlu: “Yüz yüze eğitimin devamlılığını sağlamak hepimizin elinde”
Ataoğlu iddialı
Ataoğlu iddialı
Rezaletin daniskası bunun adı cinayet!!
Rezaletin daniskası bunun adı cinayet!!
Büyükkonuk’a son 9 yılda 33 milyon 639 bin 816 TL kaynak aktarıldı
Büyükkonuk’a son 9 yılda 33 milyon 639 bin 816 TL kaynak aktarıldı
KTAMS'dan açıklama
KTAMS'dan açıklama
Yılbaşı ikramiyeleri dağıtılmaya başlandı
Yılbaşı ikramiyeleri dağıtılmaya başlandı
Çıldır: “DP, bu memleketin umududur”
Çıldır: “DP, bu memleketin umududur”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim