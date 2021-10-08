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Kei Ofisi, “KKTC Girişimcilik Projesi”ne 2 milyon TL finans desteği sağlıyor

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile işbirliğinde hazırlanan “KKTC Girişimcilik Projesi”ne 2 milyon TL finans desteği sağlıyor.

08 Ekim 2021 Cuma 12:15
Kei Ofisi, “KKTC Girişimcilik Projesi”ne 2 milyon TL finans desteği sağlıyor

KEİ Ofisi’nden yapılan açıklamada, projenin KKTC’nin sosyo-ekonomik kalkınmasına ve uzun dönemde sürdürülebilir işletmelerin kurulmasına katkı sağlamayı, istihdamın artırılmasını desteklemeyi ve KKTC’yi bölgede girişimcilik ekosistemi açısından cazibe merkezi haline getirmeyi amaçladığı kaydedildi.
Açıklamada, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın, yurtdışında eğitim görmüş ve/veya çalışmış KKTC’ye dönüş yapan gençlerin, pandeminin sosyo-ekonomik etkilerini azaltmaya yönelik iş fikirleri, teknoloji geliştirme iş fikirleri ile ekonominin ithalata bağımlılığını azaltacak ve ihracatını stratejik olarak artıracak iş fikirleri odak noktası olarak hedeflenen 1980 ve sonrası doğumlu gençlere “Girişimcilik Hibe Projesi” kapsamında proje teklif çağrısı ilanına çıktığı belirtildi.
Açıklamada, Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı’nın (YAGA) koordinasyonu ve Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) eğitim sponsorluğu ile gerçekleştirileceği belirtilen  girişimcilik projesinde belirlenen öncelik alanları da bildirildi.
Buna göre, birinci öncelikte olduğu belirtilen teknolojik ve yenilikçi iş fikirlerine destek tutaru azamı yüzde 75 oranında, 100 bin TL’ye kadar ve ikinci öncelikte olduğu belirtilen yenilikçi iş fikrine sahip Mart 2019 sonrası kurulan ve kurulacak başarılı girişimcilere de işletmelerini geliştirebilmeleri amacıyla azami yüzde 75 oranında, 60 bin TL’ye kadar destek verilmesi hedefleniyor.

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Girişimcilik Programı kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarının 2 milyon TL olduğunun yinelendiği açıklamada, başvuruları 1-5 Kasım 2021 tarihleri arasında elektronik olarak alınacak program için 12 ve 25 Ekim tarihlerinde saat 15:00’te online bilgilendirme toplantıları yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, “Söz konusu program hakkında detaylı bilgi, Uygulama Esasları ve eklerinin tamamı https://ekonomi.gov.ct.tr ve https://yaga.gov.ct.tr/  internet sitelerinden temin edilebilir. 1 Kasım 2021 ve 5 Kasım 2021 tarihleri arasında http://tcgirisimci.kei.gov.tr adresinden başvurular yapılabilir” denildi.

 

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Son Güncelleme: 08.10.2021 15:29
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