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Kaçak et zanlıları tutuksuz yargılanacak

Girne’de düzenlenen operasyonda Güney Kıbrıs’dan kaçak olarak geçirilen 449.80 kilogram kaçak etle yakalanan Zanlı-1 Bülent Mayın ve Zanlı-2 Muhammet Ali Erdoğan, “askeri yasak bölgeyi ihlal etmek suçundan” Lefkoşa’da, “Gümrüksüz mal tasarrufu” suçundan ise Girne Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

11 Mayıs 2021 Salı 15:12
Kaçak et zanlıları tutuksuz yargılanacak
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Kamalı Haber

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Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Adnan Kardeşler, olguları aktardı. Kardeşler, huzurda bulunan Zanlı-1 Bülent Mayın ve Zanlı-2 Muhammet Ali Erdoğan’ın 07.05.2021 tarihinde Mağusa’da meydana gelen “ Gümrüksüz ml tasarrufu” ve “Askeri Yasak Bölgeyi İhlal” suçundan methaldar olduklarını belirtti. Polis, 07.05.2021 tarihinde PGM Özel Soruşturma Amirliği tarafından alınan ihbar üzerine, aynı tarihte, saat 15:30 raddelerinde, Girne'de, Patara Sitesi'nde faaliyet gösteren “Erdoğan Kasap” isimli işyerinde, işletme sahibi Girne'de sakin Muhammet Ali Erdoğan’ın tasarrufunda, adı edilene ait MY 558 plakalı buz dolaplı araç içerisinde, siyah poşetler içerisinde GÜNEY KIBRIS mühürlü toplam 449.80 kg gümrüksüz et tespit edildiğini anlattı. Polis, yapılan soruşturma neticesinde, adı edilenin etleri Girne'de sakin Bülent Mayın’ın aracılığıyla GÜNEY KIBRIS’de sakin Halit Nuray’dan temin ettiği ve Bülent Mayın, Muhammet Ali Erdoğan ve Halit Nuray'ın henüz tespit edilemeyen bir kişiyi askeri yasak bölgeyi ihlal ederek GÜNEY KIBRIS’den KKTC'ye geçmesi yönünde teşvik ettikten sonra Muhammet Ali Erdoğan'ın, etleri Beyarmudu'nda konu şahıstan teslim aldığı tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, aynı tarihte zanlı-1 Bülent MAYIN ve Zanlı-2 Muhammet Ali ERDOĞAN, derdest emri gereği tutuklanıp, birer gönüllü ifade verdiklerini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak meselede bağlantısı olduğu tespit edilen iki şahıs halen daha arandığını, iki zanlının telefonlarının ileri soruşturma için emare olarak alınmış olup incelemeye gönderildiğini ve 10.05.2021 tarihinde etlerin Zanlı-2 tarafından Beyarmudu bölgesinden teslim alınmış olduğu bölgenin ziyaret edilmiş olup Zanlı-2'nin göstermesi üzerine resimlendiğini anlattı. Polis, zanlı-1 ve Zanlı-2'ye dava tebliği tebliğ edilmiş olup yazılı davalarına "Mahkemede konuşacağım” deyip imza ettiklerini söyledi. Polis, her iki zanlının da KKTC vatandaşı olup Girne'de ikamet ettiğini belirterek, bu safhada mesele ile ilgili olarak zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların davaları görüşülünceye kadar yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispatı vücutta bulunmaları, 2’şer kefilin 75’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 5’er bin TL nakit teminat yatırmaları şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Zanlılar ayrıca kaçak et meselesi ile ilgili olarak çıkarıldıkları Girne Kaza Mahkemesinde de teminata bağlandı. Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Özge Uğraşın ise zanlıları yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunmaları, Zanlı Bülent Mayın için 50 bin TL değerinde, Zanlı Muhammet Ali Erdoğan için ise 75 bin TL değerinde birer kefilin kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kaçak EtBülent MayınMuhammet Ali Erdoğan
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