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İnönü şehitleri anılacak

İnönü Şehitleri Pazartesi günü anılıyor.

08 Temmuz 2021 Perşembe 15:00
İnönü şehitleri anılacak

Milli Günleri Kutlama İlçe Komitesi Başkanı ve Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal yaptığı yazılı açıklamada, 12 Temmuz 1958 tarihinde çalışmak üzere köylerinden Gazimağusa’ya seyahat ettikleri sırada pusuya düşürülerek şehit edilen İnönü’lü soydaşların 12 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00’da İnönü Köyü’ndeki İnönü Şehitlik Anıtı’nda  düzenlenecek törenle anılacağı kaydedildi.

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Açıklamada, törene katılacak olanların maske takması ve sosyal mesafeyi koruması istendi.

Protokol sırasına göre çelenklerin konmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü’nün konuşması ve Din görevlisi tarafından şehitler için okutulacak duanın ardından sona erecek.

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Son Güncelleme: 08.07.2021 15:07
Anahtar Kelimeler:
İnönü Şehitleri
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