Gemikonağı’nda dün sağından geçmeye çalışırken önünde seyreden elektrikli scoootere çarpan araç sürücüsü tutuklandı. Scooter sürücüsü ise yaralandı.

Polis açıklmasına göre saat 14.30 sıralarında yönetimindeki PXT 567 plakalı araç ile Ecevit Caddesi’nde doğu istikametinde seyreden Loreta Dumbliauske (K-51) önünde aynı istikamette seyreden ve Şehit Nejdet Levent Caddesine dönüş yapmaya çalışan Tuncel Can (E-54) yönetimindeki elektirikli scootere çarptı.

Kaza yaralanan Can köprücük kemiğinde kırık teşhisi ile Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde kontrol altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.