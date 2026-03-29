Girne-Tatlısu ana yolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı. Yaralılar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, kaza saat 06.30 sıralarında, Girne-Tatlısu ana yolunun 15-16’ncı kilometreleri arasında meydana geldi.

Muhammad Mubashir (E-36), yönetimindeki RM 570 plakalı panelvan tipi araçla Girne istikametine seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçti. Araç, o sırada karşı istikametten gelen, Özcan Ölmez’in (E-61) yönetimindeki TRH 034 plakalı minibüsün sağ yan kısmına çarptı.

Kazada, her iki araç sürücüsü ile minibüste yolcu olarak bulunan Timothy Ifeanyi Opara (E-44) yaralandı. Yaralılar, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. Soruşturma sürüyor.