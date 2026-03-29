Polis, cuma günü Hamitköy’deki evinde rahatsızlanarak babası tarafından götürüldüğü hastanede yaşamını yitiren 38 günlük Muhammad Salar Bhatti’ye otopsi yapılarak, ölüm sebebi tespiti için kan ve doku örneği alındığını kaydetti.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Bhatti’nin ölüm nedeni yapılacak ileri tetkiklerin ardından saptanacak.

- Mavigözlü’nün ölüm sebebi böbrek yetmezliği ve mide kanaması

Öte yandan, 27 Mart’ta Lefkoşa’da kaldığı evde ölü bulunan Neşet Mavigözlü’nün (E-75) otopsisinde, ölüm sebebinin böbrek yetmezliği ve mide kanaması olduğu tespit edildi.

Her iki olayla ilgili soruşturma sürüyor.