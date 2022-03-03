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Hükümet güvenoyu aldı

03 Mart 2022 Perşembe 11:15
Hükümet güvenoyu aldı

CUMHURİYET MECLİSİ TOPLANDI (2-SON)

UBP-DP-YDP hükümeti Cumhuriyet Meclisi’nde güvenoyu aldı. Güven oylamasına katılan milletvekillerinden 29’u kabul, 20’si ret oyu kullanırken, 1 milletvekili oylamaya katılmadı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Geçici Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 10.36’da toplandı.

İlk olarak Başbakanlığın 2020 Mali Yılı bütçesi bütçe uygulaması sonuçları bilgiye sunuldu.

Ardından güvenoyu için yapılan açık oylamada, 29 milletvekili kabul, 20 milletvekilli ret oyu kullanırken, 1 milletvekili ise oylamaya katılmadı.

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Oylamada muhalefet partileri, CTP ve HP ret oyu kullandı.

BAŞBAKAN TEŞEKKÜR ETTİ

Başbakan Faiz Sucuoğlu, oylamanın ardından söz alarak, teşekkür etti ve zor süreçte kurulan hükümetin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

BAŞKANLIK DİVANI SEÇİMLERİ ERTELENDİ

Cumhuriyet Meclisi’nin bugünkü gündeminde bulunan Başkanlık Divanı Seçimleri ise oy birliğiyle gelecek oturuma ertelendi.

Meclis’in bugünkü oturumu sonra erdi, bir sonraki toplantı 7 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

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Son Güncelleme: 03.03.2022 12:22
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