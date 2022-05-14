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GAÜ Tıp Fakültesinden 14 Mayıs “Eczacılık Günü” mesajı

14 Mayıs 2022 Cumartesi 13:06
GAÜ Tıp Fakültesinden 14 Mayıs “Eczacılık Günü” mesajı

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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eczacılık Fakültesi dekanı, akademik kadrosu ve öğrenci eczacıları tarafından 14 Mayıs: Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dolayısıyla “Eczacılık Günü” mesajı yayımlandı.

Yayımlanan mesajda şunlar kaydedildi;

“14 Mayıs” Tarihi, Türkiye ve KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) için “ECZACILIK GÜNÜ”dür. Bu Tarih, Osmanlı İmparatorluğu’nda “Bilimsel Eczacılık Eğitimi’nin Başladığı Gün”dür. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de, İLK ECZACILIK SINIFI’nın açıldığı tarihtir (14 Mayıs 1839). Her yıl, 14 Mayıs’ta; Eczacılar’ın Akılcı (Güvenli, Etkili ve Maliyet-Etkili) İlaç Kullanımı’ndaki rolü ve Toplum Sağlığı’na katkısı vurgulanmakta, “ECZACILIK MESLEĞİ’NİN ÇOK YÖNLÜ ROLÜ”nün ve “DEĞER ODAKLI, SONUÇ ESASLI ECZACILIK HİZMETLERİ”nin altı çizilmektedir.

Her yıl; “ECZACILIK GÜNÜ, “ECZACILIK MESLEĞİ’NİN YARINLARI’NI ŞİMDİDEN TASARLAMAK” anlamında, paydaşlar arasında görüş alışverişinde bulunma ortamı oluşturmaktadır. Bu yıl 14 Mayıs’ta; GAU Eczacılık Fakültemiz, öncelikle;

  • “DÖNÜŞEN MESLEK: ECZACILIK”
  • “GÜÇBİRLİĞİ ESASLI ECZACILIK UYGULAMALARI”
  • ‘HASTA-ODAKLI BAKIM’A MESLEKLER ARASI YAKLAŞIM”
  • “GİRİŞİMCİ ECZACILIK-GİRİŞİMCİ ECZACILAR”

Konularını tartışmak ve bu konuda paydaşlar arasında görüş birliği sağlamak üzere, bir dizi toplantı gerçekleştirmeyi planlamaktadır.”

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