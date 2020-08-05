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Final Üniversitesi'nde Rektörlüğe Prof. Dr. Hüseyin Yaratan Getirildi

Lefkoşa, 5 Ağustos 20 : Final Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ercan Uygur'un vekaleten yürüttüğü Rektörlük görevine Makine Mühendisi ve Eğitim Bilimci olan Prof. Dr. Hüseyin Yaratan getirildi.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 12:36
Final Üniversitesi'nde Rektörlüğe Prof. Dr. Hüseyin Yaratan Getirildi
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Lefkoşa, 5 Ağustos 20 : Final Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ercan Uygur'un vekaleten yürüttüğü Rektörlük görevine Makine Mühendisi ve Eğitim Bilimci olan Prof. Dr. Hüseyin Yaratan getirildi.
Prof. Dr. Hüseyin Yaratan yaptığı açıklamada, "Uluslararası Final Üniversitesi, öğrencilerini seçtikleri alanla ilgili bilgilerle donatmanın yanında, özgüveni yüksek, dürüst ve güvenilir, eleştirel düşünebilen, girişimci, işbirliğine açık, doğaya ve çevreye duyarlı, kültürel çeşitliliğe saygılı, yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen bireyler olarak yetiştirmeyi önemseyen bir üniversitedir" dedi.

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1954 Lefkoşa Küçük Kaymaklı doğumlu olan Yaratan, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamlayarak ülkemizde Türk Maarif Koleji'nde Matematik, Mekanik ve Fizik öğretmenliği, Milli Eğitim Bakanlığı'nda Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdür Yardımcılığı, YÖDAK üyeliği, Kıbrıs Fullbright Komisyonu üyeliği, Atatürk Ögretmen Akademisi Yönetim Kurulu üyeliği, Yayın Yüksek Kurulu üyeliği, 25'i aşkın dernek, birlik, komisyon ve kurulda yönetici, üye ile birçok eğitim kurumunda çeşitli görevlerde bulundu. Halen Türk Maarif Koleji Eğitim Bilim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı'dır.
(AK/ŞEB)             FOTOĞRAFLI
 

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Son Güncelleme: 05.08.2020 13:01
Anahtar Kelimeler:
EğitimÜNİVERSİTEFinalLefkoşa
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