Erhürman: “İlkelerimiz net, siyasi nezaketten kimse uzaklaşmamalı”

“ANİDEN, CTP İLE KOALİSYON KURMAKTA İSTEKLİYMİŞ GİBİ GÖRÜNEN BİR UBP ORTAYA ÇIKTI”

“İLKELER ÜZERİNDEN GÜVEN YARATACAK BİR KOALİSYON ÇIKMA İHTİMALİ VARSA DEĞERLENDİRİRİZ”

“ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI YAPMAK MIDIR İKTİDAR SİZİN İŞİNİZ?”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun CTP’ye yönelik söylediği sözleri eleştirerek, “İlkelerimiz net, siyasi nezaketten kimse uzaklaşmamalı” dedi.

Sucuoğlu’nun daha 4 ay önce “CTP ile hükümet kurmam. Bu durumu kendime bile anlatamam” dediğini anımsatan Erhürman, aniden CTP ile koalisyon kurmakta istekliymiş gibi görünen bir UBP’nin ortaya çıktığını ifade ederek, CTP’ye yönelik çok ilginç bir algı operasyonu olduğunu savundu.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Erhürman, Zirve Kıbrıs Web TV’de konuk olarak değerlendirmelerde bulundu.

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun CTP’ye yönelik söylediği sözlere tepki koyan Erhürman, “Herkes sözlerini ölçsün, tartsın. Bir partinin içine yönelik söz söylemek kimsenin hakkı değildir” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “CTP pazartesinden sonra ziyaret edilirse, edilecek. İlkelerimizi masaya koyacağız. Buna göre konuşacağız” ifadelerini kullandı.

ERHÜRMAN: CTP’YE YÖNELİK ÇOK İLGİNÇ BİR ALGI OPERASYONU VAR

Seçimde oy kullanan her 3 kişiden birinin CTP’ye oy verdiğinin altını çizen Erhürman, söz konusu durumun kendileri açısından çok büyük bir sorumluluk olduğunu kaydetti. Bir önceki seçime oranla yüzde 50’nin üstünde oy oranına ulaştıklarını belirten Erhürman, “Halktan güçlü bir destek aldığımızı biliyoruz. Bir önceki seçime oranla oyunu ve milletvekili sayısını artıran parti de CTP’dir. Biz sorumluluğumuzun bilincinde hareket ediyoruz” dedi. CTP’ye yönelik çok ilginç bir algı operasyonu yürütüldüğünü savunan Erhürman, siyasi nezaketi kaybetmeden bu süreci yürütmeye çalıştıklarını vurguladı. UBP’nin 24 milletvekiline sahip olduğunu hatırlatan Erhürman, “Meclisin bir aritmetiği vardır. İlk olarak bu partilerin içerisinde güçlü sayılabilecek bir hükümet çıkarması beklenir. Rakamlar gösteriyor ki rahatlıkla 30’u da görebilirler” dedi.



“SAYIN SUCUOĞLU DAHA 4 AY ÖNCE ‘CTP İLE HÜKÜMET KURMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL’ DEDİ”UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun, 4 ay önce, “CTP ile hükümet kurmamız mümkün değildir. Çünkü dünya görüşümüz, Kıbrıs sorunundaki ayrılık nedeniyle farklıdır. Kendime dahi hesap veremem” dediğini hatırlatan Tufan Erhürman, 4 ay sonra neyin değiştiğini sordu. Söz konusu söylemlerden sonra, seçim sonuçlarına bakılacak olursa ‘bu şartlarda büyük ihtimalle bize ana muhalefet görevi düşer’ diye yorum yaptıklarını kaydeden Erhürman, halkın lehine olan yasa tasarıları gündeme gelirse bunlara da destek vereceklerinin altını çizdi. Sucuoğlu’nun seçimden sonra Anadolu Ajansı’na verdiği röportajı da hatırlatan Erhürman, “Sayın Sucuoğlu, ‘bizim görüşümüzü destekleyen bir koalisyon ortağıyla önümüzdeki sürecin haritasını çizeceğiz’ demişti. UBP’nin görüşüne en yakın partinin CTP olduğunu mu düşünüyordu?” diye sordu.“CTP İLE KOALİSYON KURMAKTA İSTEKLİYMİŞ GİBİ GÖRÜNEN BİR UBP ORTAYA ÇIKTI”Tüm bu söylemlerden sonra, aniden, CTP ile koalisyon kurmakta istekliymiş gibi görünen bir UBP’nin ortaya çıktığını söyleyen Erhürman, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun, katıldığı bir televizyon programında CTP’ye yönelik söylediği sözleri de eleştirdi. Erhürman, “Bunu yapmak hiç kimsenin hakkı değildir. UBP iki kurultay geçirdi, aylarca kurultayları konuşuldu. Biz hiçbir zaman başka bir partinin içine yönelik söz söylemedik” diye konuştu. “Herkes sözlerini ölçsün, tartsın” diyen Erhürman, CTP’nin yönetsel organlarının belli olduğunu kaydetti. Hükümet görüşmelerine kapıyı kapatmadıklarını vurgulayan Erhürman, CTP’nin, ilkeleri üzerinden görüşme yaptığını söyledi. “O ilkeler üzerinden güven yaratacak bir koalisyon çıkma ihtimali varsa değerlendiririz” diyen Erhürman, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümündeki pozisyonlarının da net olduğunu belirtti.CTP’nin vizyonunun ortada olduğunu kaydeden Erhürman, “Masaya bundan fazla bir şey getirecek değiliz. O getirdiğimiz üzerinde uzlaşma olursa, elimizi taşın altına koyarız. Anlattıklarımızın dışında bir şey yapmamızı kimse beklemesin” dedi.“ÇOK BECERİKSİZ OLDUĞUNUZ TAKTİRDE, 24 VEKİLİNİZ VARKEN ERKEN SEÇİMDEN BAHSEDERSİNİZ”Halkı dünyayla buluşturma konusunda da hangi zemine basacaklarını bildiklerini ifade eden Erhürman, 2015 yılında kurulan CTP-UBP hükümetinin programında 3 paragraf Kıbrıs sorunu konusunun olduğunu söyledi. Kimsenin, başka bir parti içerisine konuşma hakkına sahip olmadığını yineleyen Erhürman, “Siz 24 vekile sahip bir siyasi partisiniz. Kurabileceğiniz inanılmaz sayıda koalisyon ihtimali var. Çok beceriksiz olduğunuz taktirde, 24 vekiliniz varken hükümeti kuramazsanız söyleyeceğiniz bir şey olur erken seçim. Sayın Sucuoğlu aslında 24 vekile sahipken, daha hükümeti kurmadan tüfeği duvara astı. O tüfek patlayacaktır. Bu, sürekli istikrar diyen bir partinin, aritmetik ortadayken bu istikrarı berhava etmesinin tercümesidir. Son derece yanlıştır. Dünyanın hiçbir yerinde vekil sayısı istikrarın göstergesi değildir. Sayı kendi başına her şey değildir. İlkeler vardır, karşılıklı güven vardır. Bunlar yerleşirse 27 ile de bu ülkeyi yönetebilirsiniz” dedi.“EMEKÇİYİ KORUYACAK OLAN HER TÜRLÜ DÜZENLEMEYE BİZİM DESTEĞİMİZ VARDIR”Hükümette olmamaları durumunda, güçlü bir muhalefet olacaklarını belirten Erhürman, “Bu halk, bu kadar sıkışık bir durumdayken halkın alım gücünü yükseltecek, emekçiyi koruyacak olan her türlü düzenlemeye bizim desteğimiz vardır. Güçlü muhalefet, halkın aleyhine olan konularda ise sert muhalefettir” dedi. Seçim dönemindeki UBP sloganına atıfta bulunan Erhürman, “Erken seçim çağrısı yapmak mıdır iktidar sizin işiniz?” diye sordu. Pazartesi günü milletvekillerinin yemin edeceğini anımsatan Erhürman, CTP ziyaret edilirse, edilecek. İlkelerimizi masaya koyacağız. Buna göre konuşacağız” dedi.“ANAYASAYI İHLAL EDEREK BİR SEÇİM ERTELEMENİZE EVET Mİ DİYELİM?”Belediye seçimlerine de değinen Erhürman, belediye seçimlerinin kaç yılda bir yapıldığının Anayasa’da yazdığının ve ertelenmesinin söz konusu bile olamayacağını söyledi. CTP’nin, belediyeler reformuna karşı olmadığını ifade eden Erhürman, “Belediye sayısını indirecektiniz de neden 2022’yi beklediniz? Anayasayı ihlal ederek bir seçim ertelemenize evet mi diyelim?” diye sordu. Belediye seçimlerinden sonra, belediyelerin sayısının azaltılmasına her türlü desteği verebileceklerini kaydeden Erhürman, her yaptıklarının ilkesel bir açıklamasının olduğunu belirtti.