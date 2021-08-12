EL-SEN'den Saner'e tepki

Sendika Genel Başkanı Kubilay Özkıraç tarafından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
“Ülke enerji üretimindeki sıkıntılar nedeniyle kaos yaşarken, ekonomi dibe vurmuşken, eğitim sistemi çökmüşken, sağlık sistemi çökmüşken, Kıb-Tek’te yakıt ihalesinde rezillikler yaşanırken, asgari ücretli açlık sınırı altında yaşarken ve tüm sektörler dibe vurmuşken Başbakan Kurultay hesapları Kıb-Tek’teki nakiller ile uğraşmayı marifet sayıyor ve ne acıdır ki toplum ve sendikalar tüm sivil toplum örgütleri bu gelişmeleri sadece seyrediyor.”Sendika Başkanı Özkıraç, açıklamasında, Başbakan’a seslenerek, “Bu ülke ve Kıb-Tek sizin gibi yöneticilerin elinde oyuncak olmayacaktır” diyerek, sendika olarak ilerleyen günlerde tepkilerini göstermek için Başbakanlık’a giderek, Başbakan Saner’in istifanı talep edeceklerini de söyledi.