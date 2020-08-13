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Ekonomik Örgütler Platformu: "Hükümetin gösterdiği hassasiyetin devamını bekliyoruz"

Ekonomik Örgütler Platformu, Sosyal Sigortalar Prim Desteği konusunda, hükümet yetkilileri ile varılan mutabakatı olumlu karşıladıklarını belirtti

13 Ağustos 2020 Perşembe 12:20
Ekonomik Örgütler Platformu: "Hükümetin gösterdiği hassasiyetin devamını bekliyoruz"
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Ekonomik Örgütler Platformu, Sosyal Sigortalar Prim Desteği konusunda, hükümet yetkilileri ile varılan mutabakatı olumlu karşıladıklarını belirtti ve  II. Ekonomik Paket ile açıklanan tüm ekonomik önlemlerin kısa sürede ve etkin bir şekilde uygulamaya alınması konusunda hükümetin gösterdiği hassasiyetin devam etmesini beklediklerini duyurdu.

Yazılı açıklamasında Sosyal Sigortalar Prim Desteği konusunda alınan  kararın, sosyal güvenlik primlerine %75 destek oranını içermediğini savunan Ekonomik Örgütler Platformu, “uygulamada yaratacağı sorunlar ile işletme muhasebelerinde ciddi sorunlar yaratacağı” yönündeki görüşlerini  hükümetle paylaştıklarını ve bu hatalı uygulamadan dönülmesini talep ettiklerini anımsattı.

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Açıklamada şöyle denildi:

“Başbakan ve Çalışma Bakanı ile gerçekleştirdiğimiz yoğun temaslar neticesinde bir mutabakata varılmış ve Ekonomik Örgütler Platformunun ortaya koyduğu haklı istemler, hükümet ortakları tarafından 12 Ağustos 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan yeni Bakanlar Kurulu kararı ile kabul görmüştür. Bu destek, 22 Temmuz tarihli karara kıyasen reel sektöre yönelik daha anlamlı  bir ekonomik önlem olarak nitelendirilmektedir. Tüm iş dünyasını ilgilendiren bu destek ile, Covid-19’un yarattığı olumsuz ekonomik etkilere karşı mücadele biraz daha olanaklı hale gelmiştir.  Bu destek, COVİD-19 pandemisinin yaratmış olduğu ekonomik krizde istihdamın korunması ve işletmelerin devamı açısından hayati önem taşımaktadır”.

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Son Güncelleme: 13.08.2020 12:31
Anahtar Kelimeler:
Sosyal Sigortalar Prim Desteği Konusunda MutabakatEkonomik Örgütler Platformu
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