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Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor

İşte bugün elektrik kesintisi yapılacak olan yerler ve saatleri...

22 Eylül 2021 Çarşamba 08:30
Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor

KIB-TEK, Gemikonağı Kiler market, İtfaiye, Gemikonağı Sahil Yolu ve bölgedeki tesis ve su motorlarına  elektrik verilemeyeceğini açıkladı. 

KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamada, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle  09.00-13.00 saatleri arasında Gemikonağı Kiler market, İtfaiye, Gemikonağı Sahil Yolu ve bölgedeki tesis ve su motorlarına elektrik verilemeyeceği kaydedildi.  

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Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyuruldu.

Girne bölgesinde 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre,  orta gerilim elektrik şebekesindeki proje çalışması nedeniyle 09.00-15.00 saatleri arasında Beylerbeyi Zafer Caddesi ve Bellaview Otel civarına elektrik verilemeyecek.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle  9.00-15.00 saatleri arasında Gazimağusa ve İskele’de bazı yerleşim yerlerine 6 saat elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, kesintiden Gazimağusa’da Akova köyü, Yıldırım Köyü, Akova Ağıllar ve Cemer Su; İskele’de Boğaziçi ve Sınırüstü köyleri etkilenecek.

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Son Güncelleme: 22.09.2021 08:46
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