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CİB: "Fikri Ataoğlu'nun sesine kulak verilsin"

23 Haziran 2021 Çarşamba 22:56
CİB: "Fikri Ataoğlu'nun sesine kulak verilsin"
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Turizmin tüm sektörlerinin temsil edildiği Turizm Üst Kurulunun 22/06/2021 tarihinde yapmış olduğu geniş katılımlı toplantıda gerek Bakanımız Sayın Fikri Ataoğlu gerekse Bakanlık yetkilileriyle tam bir mutabakat sağlanmış;  Turizm sektörünün ve ülke ekonomisinin yeniden ayağa kalkabilmesi için 1 Temmuz 2021 tarihinin bir dizi yeni açılımlar için uygun bir tarih olduğu saptanmıştır. 

Turizm ve Çevre Bakanı Sayın Fikri Ataoğlu’nun bugün basında konuyla ilgili çıkan açıklamaları, üzerinde tüm sektörlerin fikir birliğine vardığı konulara işaret etmektedir.

Buna bağlı olarak Sayın Bakanın açıklamasında da ifade ettiği gibi;

  • 1 Temmuz tarihinden itibaren Ercan Havalimanı’ndan ülkeye gelecek olan turistler için ya sadece PCR ya da sadece aşı sorgulaması yapılması gerektiği;

 

  • Pratikte birçok zorluklar yaşanan hem aşı, hem de PCR şartının kaldırılması gerektiği; 

  • Tarifeli ve charter uçuşlar için uygulanan kısıtlamaların gevşetilmesi gerektiği;

  • Kara kapılarından geçişlerde Güney Kıbrıs’ın uyguladığı AB kriterlerinin ülkemizde de aynı şekilde uygulanması gerektiği ve 1 Temmuz’a kadar tüm turizm sektörünün de aşılanması gerektiği hususlarında Bakan Fikri Ataoğlu ile tam bir görüş birliği içerisinde olduğumuzu belirtir, Sağlık Üst Kurulunun sektörümüzle istişare ederek güvenli bir şekilde turizm sektörünün 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla açılmasını sağlaması gerektiğini; bunun sadece Turizm sektörünün değil tüm ekonomimizin acil ihtiyacı olduğunu belirtmek isteriz.

Sağlık Üst Kuruluna çağrımız; gerek Sayın Bakanımız Ataoğlu’nun gerekse tüm sektör temsilcilerinin sesine kulak vermesidir.

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