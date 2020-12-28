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Çelebioğlu şirketi 4 gün önceden maaşları tam ödedi

28 Aralık 2020 Pazartesi 21:25
Çelebioğlu şirketi 4 gün önceden maaşları tam ödedi
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ÇELEBİOĞLU ŞİRKETİ 4 GÜN ÖNCEDEN MAAŞLARI TAM ÖDEDİ

Ergün YAHAT

2020 Yılının son haftasına girildiği bu günlerde devlet kadrolarına katkı amacı ile taşeron şirketi adında istihdam edilen gerek personel gerekse hemşire olsun bazı şirketler kesintiye giderken Çelebioğlu Güvenlik şirketinde gerek devletde gerekse özelde görev yapan personel 4 gün önceden maaşlarını tam almanın mutluluğunu yaşadılar.

Bazı şirketlerde pandemi bahanesi ile son günlerde artış göstermeye başlayan kesintilere tepkiler çığ gibi büyüyor

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Son Güncelleme: 28.12.2020 23:33
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