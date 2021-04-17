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Çavuşoğlu KKTC ziyaretini tamamladı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki temaslarını tamamlayarak, ülkeden ayrıldı.

17 Nisan 2021 Cumartesi 12:00
Çavuşoğlu KKTC ziyaretini tamamladı
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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki temaslarını tamamlayarak, ülkeden ayrıldı.

Cenevre toplantısı öncesi Kıbrıs konusunda değerlendirmelerde bulunmak üzere gelen Çavuşoğlu, KKTC ziyareti çerçevesinde Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkanlarının katılımıyla gerçekleşen çalışma toplantısına da katılan Çavuşoğlu, görüşmenin ardından Tatar ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, dün gece Türkiye’ye döndü.

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Son Güncelleme: 17.04.2021 12:07
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