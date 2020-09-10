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Çakıcı: " Olası can kayıplarından hükümet sorumlu olcak"

 TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, toplum sağlığı ön planda tutularak, yapılan uzman uyarılarının mutlaka dikkate alınması gerektiğini belirterek, “Henüz can kaybı yaşanmamış olması hükümet yetkililerini rehavete sürüklememelidir. Aksi halde yaşanması olası can kayıplarından hükümetin sorumlu olacak” dedi.

10 Eylül 2020 Perşembe 14:40
Çakıcı: " Olası can kayıplarından hükümet sorumlu olcak"
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 TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, toplum sağlığı ön planda tutularak, yapılan uzman uyarılarının mutlaka dikkate alınması gerektiğini belirterek, “Henüz can kaybı yaşanmamış olması hükümet yetkililerini rehavete sürüklememelidir. Aksi halde yaşanması olası can kayıplarından hükümetin sorumlu olacak” dedi.

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Çakıcı yazılı açıklamasında, vaka sayılarının her geçen gün artmasından tedirgin olduklarını ve üzüldüklerini ifade ederek, hükümeti, toplum sağlığı yerine seçim hesapları yapmakla suçladı.

Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararların eksik ve yetersiz olduğunu savunan Çakıcı, denetim ve eğitim konusunda yetersiz kalındığını kaydetti.

Sonbaharda mevsimsel grip salgınının genel durumu daha da zor hale getirme olasılığının oldukça yüksek olduğuna da işaret eden Çakıcı, şöyle devam etti:

“Ülkemizde var olan sağlık alt yapısının çoğalan vakaları karşılamayacak durumda olduğu gerçeğinden yola çıkarak, bilimselliğe dayalı uzman görüşlerinin dikkate alınması gerektiği noktasına bir kez daha vurgu yapıyoruz. Vaka sayıları her geçen gün hızla artmaktadır. Salgınla mücadelede sağlık sistemimizin bu yükü kaldıramaz hale gelme tehlikesini görüyor ve sağlık çalışanlarının tükenmesinden de kaygı duyuyoruz. Toplum sağlığı ön planda tutularak, yapılan uzman uyarıları mutlaka dikkate alınmalı, henüz can kaybı yaşanmamış olması hükümet yetkililerini rehavete sürüklememelidir. Aksi halde yaşanması olası can kayıplarından hükümetin sorumlu olacağını hatırlatmak isteriz.”

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Anahtar Kelimeler:
SiyasetCovid19
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