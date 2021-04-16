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Çakıcı erken seçim taraftarı

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, hükümet partileri tarafından seçim tarihinin 3 Nisan 2022 olarak açıklanmasına tepki göstererek, seçimden kaçmak yerine Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın güncellenerek derhal seçime gidilmesi gerektiğini savundu. 

16 Nisan 2021 Cuma 14:45
Çakıcı erken seçim taraftarı
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Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, hükümet partileri tarafından seçim tarihinin 3 Nisan 2022 olarak açıklanmasına tepki göstererek, seçimden kaçmak yerine Seçim ve alk Oylaması Yasası’nın güncellenerek derhal seçime gidilmesi gerektiğini savundu. 
Çakıcı, gündeme yansıyan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunarak, ülkede Covid-19 vakalarının en yüksek rakamlara çıktığı bir dönemde yapılan grevlere işaret etti. 
Ülkede hemen hemen bütün sektörlerin ayağa kalkarak eylem ve grev yaptığını, vatandaşın “çok zor” bir dönemden geçtiğini kaydeden Çakıcı, "Yazıktır günahtır bu halka, oyalama taktikleriyle nereye varmayı bekliyorsunuz" diye sordu. 
Erken seçim hükümeti olarak kurulan UBP-YDP-DP azınlık hükümetinin, hükümet programına “elimizi taşın altına koyduk, erken seçim Ekim ayında yapılacak” diye yola çıktığını anımsatan Çakıcı, şimdi ise seçim tarihini 3 Nisan 2022 olarak belirlediklerini kaydederek, tüm bunların “seçimden nasıl kaçarız sonucunu doğurduğunu” öne sürdü. 
Çakıcı, "Böyle giderse bu ülke bir yıl daha kaosa sürüklenecek. Ekim 2021'e kadar UBP kurultayı nedeniyle kafalar 6 ay kurultaya gidecek. Diğer 6 ayda ise Ekim 2021 ve Nisan 2022 arasında 6 ay da seçime odaklı bir hükümet olacak. Yani bir yıl ne Covid-19 için odaklanma söz konusu olacak,  ne de ekonomi ile ilgili bir icraat beklenecek. Maalesef bulunduğumuz yerden borçlar içinde sorunlar çözüm bulmaksızın ülkeyi mahvetme yolunda gidilecek" dedi.    

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Hükümet partilerinin içinde bulunduğu duruma da işaret eden Çakıcı, “Kurultay hesaplarının halkın önceliklerinin önüne geçtiği bir dönemde, hükümetin sağlık ve ekonomiye konsantre olması gerekirken kendi iç çekişmeleriyle uğraştığını” ileri sürdü.
Çakıcı, hükümet partilerinin başarısızlıklarını örtme çabalarının seçim tarihinin belirlenmesi noktasında bir kez daha ortaya çıktığını belirterek, TKP olarak daha önce de açıkladıkları gibi Seçim ve Halk Oylaması Yasası'nın güncellenerek derhal seçime gidilmesi gerektiğini kaydetti. 
“Bu yapının sürdürülebilir olmadığını” belirten Çakıcı, "Halkın da artık seçimlerini sorgulama zamanı geldi, TKP olarak Kıbrıs Türk halkının son kalan ve denenmemiş seçeneği olarak mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

 

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Son Güncelleme: 16.04.2021 15:13
Anahtar Kelimeler:
Erken SeçimMehmet çakıcı
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