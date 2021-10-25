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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

25 Ekim 2021 Pazartesi 19:31
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

"Toplam 27.404 test yapıldı, 71'i yerel, 127 pozitif vakaya rastlandı, 188 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 27.404 olup, 71'i yerel 127 pozitif vakaya rastlanmış, 188 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 54 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 71 kişi ise yerel vakadır. 

26 kişi Lefkoşa, 14 kişi Girne, 17 kişi Gazimağusa, 10 kişi  İskele, 3 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

25 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 27.404 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 127 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 54 

Yerel Vaka Sayısı: 71 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 188 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.417.409 

Toplam Vaka Sayısı: 21.833 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 20.593 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1155 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1115   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 87 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   1478 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 449 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 650 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6407 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 72.259

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