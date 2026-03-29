Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB), belediyelerin öz kaynak gelirleri arasında yer alan akaryakıt kıymet tartı ücret ödemelerinin 26 Mart – 1 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılmaması kararının ciddi mali kayıplara yol açtığını kaydetti; kararın yeniden değerlendirilmesini istedi.

KTBB tarafından yapılan yazılı açıklamada Yasa Gücünde Kararname ile hayata geçirilen uygulamadan en çok İskele Belediyesi’nin etkilendiği ifade edildi.

Benzer düzenlemelerin tekrarlanmaması ve yasal çerçeveye uygun hareket edilmesinin önemine işaret edilen açıklamada, “Bu çerçevede merkezi yönetimi, yerel yönetimlerin sürdürülebilirliğini ve kamu hizmetlerinin devamlılığını gözeterek gerekli adımları atmaya davet ediyoruz.” denildi.

Birliğin son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve piyasadaki ani fiyat artışlarının ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini yakından takip ettiği belirtilen açıklamada, bu süreçten yerel yönetimlerin de doğrudan ve ciddi şekilde etkilendiği kaydedildi.

Ekonomik dalgalanmanın yaşandığı bu dönemde belediyelerin gerçekleştirdiği yatırımların ve iç piyasaya sağladığı katkının, ekonomik canlılığın korunması açısından büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, “Günümüzde belediyelerimiz; eğitimden spora, sağlıktan güvenliğe kadar birçok alanda kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesinde hayati bir rol üstlenmektedir.” ifadeleri yer aldı.

Maliye Bakanlığı’ndan alacaklı konumunda olan belediyelerin tüm bu zorluklara rağmen hizmetlerini özveriyle sürdürdüğü de vurgulanan açıklamada, yerel yönetimlerin hizmetlerini sürdürebilmesi ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için belediyelerin öz kaynak gelirlerini olumsuz etkileyen bu tür uygulamaların yeniden değerlendirilmesinin zorunlu olduğuna işaret edildi.