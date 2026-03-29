Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2026 yılı küçükbaş hayvan başı destek ödemelerinin (kulak parası) perşembe günü üreticilerin banka hesaplarına yatırılacağını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, tarım sektörüne yönelik sürdürülen destek politikaları kapsamında küçükbaş hayvan üreticilerine yapılacak ödeme takviminin belirlendiği belirtildi.
Açıklamada, destek ödemeleriyle üreticilerin desteklenmesi ve hayvancılık sektöründe sürdürülebilirliğin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğü ifade edildi.