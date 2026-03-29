Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), piyasa dengelerini koruyacak, maliyet baskılarını azaltacak, tüketici fiyatlarını aşağı yönlü etkileyecek vergi ve maliyet azaltıcı politikaların ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

KTTO’dan yapılan yazılı açıklamada, küresel ölçekte yaşanan ekonomik dalgalanmalar karşısında birçok ülkenin aldığı önlemlere değinilerek, ülke ekonomisi için fiyatlar üzerinde doğrudan olumlu etki yaratacak önlemler değerlendirildi.

Özellikle temel gıda ve temizlik ürünlerinde hem vergi hem de vergi dışı mali yüklerin; fon, harç ve benzeri kesintilerin azaltılması veya geçici olarak kaldırılması gerektiği vurgulanan açıklamada, navlun maliyetlerinin vergilendirilmemesi amacıyla gümrük işlemlerinde FOB esaslı değerleme sistemine geçilmesinin önemine işaret edildi.

Devletlerin piyasa faaliyetlerini desteklemek amacıyla bazı vergi uygulamalarını geçici olarak kaldırdığı veya askıya aldığının görüldüğü belirtilen açıklamada, bu yaklaşımın özellikle enflasyonist baskıların hafifletilmesi ve tüketici fiyatlarının kontrol altına alınması açısından etkili bir politika aracı olarak öne çıktığı ifade edildi.

Güney Kıbrıs’ta hayata geçirilen uygulamaların da bu doğrultuda olduğuna işaret edilen açıklamada, Güney Kıbrıs’ta sıfır KDV uygulamasının kapsamının genişletilerek, süresinin uzatıldığı, bazı vergi oranlarında indirime gidilerek fiyat artışlarının önüne geçilmeye çalışıldığına dikkat çekildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde akaryakıt fiyatlarını dengelemek amacıyla belirli mekanizmaların devreye alındığı anımsatılan açıklamada, mevcut uygulamaların piyasanın geneline yayılacak şekilde genişletilmesinin önemi vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Öte yandan, içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda yurtdışından ülke ekonomisine girecek her bir kaynağın değeri son derece yüksektir. Bu süreçte turizm faaliyetlerinin artırılması ve inşaat sektöründe mevcut konut stokunun eritilmesi başta olmak üzere dış kaynaklı gelirlerin artırılması; yalnızca sektörlerin sürdürülebilirliği açısından değil, aynı zamanda kamu maliyesinin devamlılığı ve ekonomik faaliyetlerin kesintisiz sürdürülmesi açısından da kritik önem taşımaktadır.”