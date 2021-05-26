Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Temmuz 2021’de tamamlanacak duble yol projesinin Lefke değil, “Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu” olduğunu duyurdu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Temmuz 2021’de tamamlanacak duble yol projesinin “Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu” olduğunu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay’ın karayolu altyapı projelerinin planlanandan önce bitirilmesi ile ilgili olarak “önümüzdeki haftalarda” Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 24 Mayıs Pazartesi günü Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay’ın Güzelyurt’ta yaptığı açıklamalar ile ilgili basın yayın kuruluşlarına hatalı bir haber geçildiğine dikkat çekildi.

Söz konusu haberde, Lefke Çevre Yolu’nun Temmuz 2021 sonu tamamlanacağı, diğer karayolu altyapı projelerinin belirlenen zamandan önce tamamlanması için Bakan Canaltay’ın önümüzdeki hafta Ankara’ya gideceğinin belirtildiğine dikkat çekilen açıklamada, Bakan Resmiye Canaltay’ın Güzelyurt temasları sırasında yukardaki konularla ilgili söyledikleri şöyle:

“Temmuz 2021’de tamamlanacak olan duble yol projesi Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu değil, ‘Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’dur.

Bakan Canaltay, karayolu altyapı projelerinin planlanandan önce bitirilmesi ile ilgili olarak önümüzdeki hafta değil, ‘önümüzdeki haftalarda’ Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyor.

Bu çerçevede hatalı haber nedeniyle haklımızdan ve basın yayın kuruluşlarımızdan özür dileriz.”