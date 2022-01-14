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Başbakan yurda döndü

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ankara temaslarını tamamlayarak, dün gece saat 23.00 sıralarında yurda döndü.

14 Ocak 2022 Cuma 08:15
Başbakan yurda döndü

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Anavatan Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu bir kez daha gördüklerini ifade ederek,"Moralli gittik, çok daha moralli geldik... Her konuda kayıtsız, şartsız arkamızda 84 milyonluk bir dev ülke duruyor" dedi. 

"Salı günden bu akşama kadar süreç muhteşem oldu, bizleri çok mutlu etti" vurgusu yapan Sucuoğlu, KKTC'de siyasi istikrarın üzerinde durulan en önemli konu olduğunu ifade etti. Sucuoğlu,"Bizim en büyük sıkıntımız siyasi istikrarsızlıktır. Bu şekilde yürümemiz mümkün değildir" dedi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ankara temaslarını tamamlayarak, dün gece saat 23.00 sıralarında yurda döndü. Sucuoğlu, Ercan Havaalanı'nda basın toplantısı düzenledi. Başbakan Sucuoğlu'nun gelişi nedeniyle havalanının girişinde kalabalık bir grup toplandı 

"Çok yoğun bir temas trafiği oldu" diyen Sucuoğlu, ilk gün Anıtkabir'i ziyaret ettiğini, aynı gece AK Partili ve MHP'li milletvekillerinin verdiği çalışma yemeğine katıldığını ifade etti. Sucuoğlu, yemekte, iki egemen eşit devlet, Maraş'ın açılması konusu ve diğer ekonomik konularda detaylı bilgi alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Dün sabah TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmesinin çok sıcak, olumlu havada geçtiğini dile getiren Sucuoğlu, ekonomik anlamda pandemiyle ortaya çıkan ve döviz kriziyle derinleşen süreci çok detaylı bir şekilde konuştuklarını belirtti. Çözüm ve neler yapılabileceğinin ele alındığını kaydeden Sucuoğlu, "Çok olumlu ve belki de dönüm noktalarından bir tanesi diyebilirim bu toplantıya" dedi.

Daha sonra Oktay'la 30 dakikalık bir görüşme daha yaptığını dile getiren Başbakan Sucuoğlu, özellikle yeni Ercan Havalimanı inşaatı, yapılan yatırımlar, Güzelyurt'ta bitirilen tünel ve önümüzdeki süreçte başlayacak Mesarya'nın sulanmasıyla ilgili çalışmalar, altyapı, yollar ve 500 yataklı Lefkoşa yeni hastanesi ve daha birçok konuyu görüştüklerini belirtti.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edildiğini ifade eden Sucuoğlu, "Yaklaşık bir buçuk saatlik, her yönüyle dolu dolu geçen bir toplantı oldu... KKTC'nin tanıtımı için neler yapılabileceği konusu detaylı konuşuldu. Ekonomi anlamında durumu Cumhurbaşkanına çok detaylı şekilde anlattık" ifadelerini kullandı.

Sucuoğlu, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da çok büyük destek  verdiği "önce siyasette istikrar, sonra ekonomide istikrar ve sosyal yaşamda istikrar" görüşünün çok büyük kabul gördüğünü vurguladı.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs'a karşı inanılmaz bir ilgisi olduğunu vurgulayan Başbakan Sucuoğlu, "Dünya devleti olan Türkiye'nin Kıbrıs'ı ayrı bir yerde tuttuğu belli. Her konuda yardım etmeye hazır bir Cumhurbaşkanı... Kendisine hayranlığımız hep vardı ama özellikle bir buçuk saatten sonra inanın yakından tanıdığınız zaman çok daha farklı oluyor" dedi.

Bugün önce AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve eski başbakanlardan Binali Yıldırım ile görüştüğünü aktaran Sucuoğlu, iç meselelerin ele alındığını kaydetti. Sucuoğlu,"Tüm gittiğimiz adreslerde KKTC'ye inanılmaz bir ilgi, sevgi, yakınlık gördük. Bunu hep biliyorduk, tekrar yaşadık doğrusu" şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile de görüştüğünü ifade eden Başbakan Sucuoğlu, Koca ile görüşmesinde 2022 yılında Lefkoşa'ya yapılacak yeni devlet hastanesinin temel atılmasının kesinleştiğini belirtti.

KKTC'deki işleri de yarım bırakmadıklarına dikkat çeken Sucuoğlu, Temmuz-Aralık 2021'de gerçekleşen yüzde 37.26'lık hayat pahalılığını Ocak 2022 maaşlarına yansıtma kararı aldıklarını hatırlattı.
Asgari ücretin 7 bin TL brüt, 6 bin 90 TL net olmasını hükümetin desteklediğini ifade eden Sucuoğlu, "İşverene yapılacak olan katkıyla ilgili çalışmaları hızlı bir şekilde başlayacak. İşverenimizi de mağdur etmeyeceğiz" dedi.

"2022 PROTOKOLÜ ENİNE BOYUNA DEĞERLENDİRİLDİ"

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu ve Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı'nın Türkiye'de 4-5 saatlik teknik toplantılar yaptığını kaydeden Sucuoğlu, 2022 protokolünün de enine boyuna değerlendirildiğini söyledi.

Görüşmelerinde, "Yapabileceğimizin altına imza atacağız" dediğine vurgu yapan Sucuoğlu, bu görüşün kabul gördüğünün altını çizdi. Sucuoğlu, 2022 protokolünün seçimden sonra hızlı bir şekilde tamamlanacağını kaydetti.

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Bütçe açığının ve Elektrik Kurumu'nun durumunun detaylı bir şekilde aktrıldığını ifade eden Sucuoğlu, kur korumalı TL mevduat sisteminin KKTC'de uygulanması konusunun da konuşulduğunu ve Türkiye'deki uygulamada eksikliklerin tamamlanmasının ardından bunun KKTC'de uygulanacağını belirtti.

Çiftçi ve hayvancının hayvan yemi ihtiyacı konusunu da TC Cumnurbaşkanı Erdoğan ile görüştüklerini dile getiren Sucuoğlu, "30 bin ton yemlik arpa ve 15 bin ton yemlik mısırın Türkiye fiyatıyla satışını önerdik. O konuda çok sıcak baktılar" şeklinde konuştu.

Turizmle ilgili teşvik ödemeleri durumunun detaylı anlatıldığını dile getiren Sucuoğlu, ilgili örgütlerin randevu alıp, sıkıntılarını paylaşma imkanı sağladıklarını kaydetti.
Yeni cezaevi binasının bitirildiğini ancak yasanın komitede olduğunu dile getiren Başbakan Sucuoğlu, 23 Ocak'tan sonra hükümeti kurarken ilk yapacakları işlerden bir tanesinin Cezaevi Yasası' nı geçirmek olacağını söyledi.

Uçak biletleri konusunun da konuşulduğunu dile getiren Başbakan Sucoğlu, Ercan'ın iç hatlar statüsünde fiyatlandırma yapılabileceğini söyledi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın verdiği 3-4 maddelik istekleri de aktardığını dile getiren Sucuoğlu, yazılı metni ilettiklerini söyledi.
"2 buçuk gün çok çok dolu dolu geçti" diyen Sucuoğlu, "23'ünden hemen sonra bu ziyaretler çok sık devam edecek. Artık bir bacağımız Ankara'da olacak" şeklinde konuştu.

Anavatan Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu bir kez daha gördüklerini ifade eden Sucuoğlu,"Moralli gittik, çok daha moralli geldik... Her konuda kayıtsız, şartsız arkamızda 84 milyonluk bir dev ülke duruyor" dedi. 

"Salı günden bu akşama kadar süreç muhteşem oldu, bizleri çok mutlu etti" vurgusu yapan Sucuoğlu, KKTC'de siyasi istikrarın üzerinde durulan en önemli konu olduğunu ifade etti. 

Sucuoğlu, "KKTC'de yaşayan Kıbrıslı Türklerin bir Almandan, İngilizden, Fransızdan aşağı kalır hiçbir tarafı yoktur tam tersi fazlalılığı vardır pratik zeka anlamında, zor koşullarda ticaret yapma anlamında" diyerek, "Bizim en büyük sıkıntımız siyasi istikrarsızlıktır... Bu şekilde yürümemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

23 Ocak'tan sonra 5 yıl sürecek istikrarlı bir hükümetin kurulması gerektiğini kaydeden Başbakan Sucuoğlu,  "Siyasi istikrarı yakalarsak, ekonomik istikrarı çok hızlı atabileceğimiz bir adım olacak" dedi. 

Başbakan Sucuoğlu, "Bizim her ay gelip, 150 veya 200 milyon eksildik demek istemiyoruz artık. Biz KKTC'yi ekonomik olarak ayakta durma kavgasını veriyoruz" şeklinde konuştu.

Sucuoğlu, "Biz hükümete talibiz, kelle koltukta, radikal kararlar alarak ve seçilme gailesi olmadan... Yapamazsak çantamızı alır, gitmesini biliriz dedik" defi.

Sucuoğlu, "23 Ocak'tan sonra protokol tamamlanacak, geçmesi gereken yasalar geçecek, yeni sektörel açılımlar yapılacak ve bu ülkeye o sıcak parayı biz  getireceğiz" diyerek, "Tünelin sonunda karanlık, mum ışığı yok, tünelin sonunda güneş pırıl pırıl parlıyor" ifadelerini kullandı. 

Bir soru üzerine, kendisini dışarda bekleyen kalabalığı, "Tek başına iktidarın ayak sesleri" olarak yorumladı

Başka bir soru üzerine, "Normalleşmeye doğru gidiyoruz" diyerek, Türkiye'de aldıkları istatistiklere göre yoğun bakıma giren hasta sayısının minimal olduğunu söyledi.

Sinovac'ın 3-3 buçuk ay, Biontech'in 4-4 buçuk ay süre koruduğunun kendileriyle paylaşıldığını dile getiren Sucuoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin kararlarına dikkat çekerek, "Mart ve Nisan gibi havaların ısınmasıyla birlikte inşallah  yumuşak geçişle bu işi ilelebet kapatacağız" dedi.

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Son Güncelleme: 14.01.2022 09:58
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