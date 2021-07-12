“Barış ve Özgürlük Açık Su Yüzme Maratonu” düzenleniyor

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, konu ile ilgili açıklama yapan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Maraş’ta düzenlenecek bu aktivitenin tarihi öneme haiz olduğunu belirtti.

“Biz Maraş’ı özel mülkiyetin dışında, tüm kamu mallarını ve plajlarını kullanıma açacağız” diyen Arıklı, Maraş’taki kamu mallarında yani parklarında, yollarında, sahillerinde, okullarında, mescid ve diğer ibadethanelerinde Türklerin de söz ve kullanım hakkı olduğunu ifade etti.



“MARAŞ’IN ESKİ SAKİNİ RUMLARI DA DAVET EDİYORUZ”

Bu maratonun bu hakkı kullanma açısından önemli olduğunu kaydeden Erhan Arıklı, “Bu güzel etkinliğe Maraş’ın eski sakini Rumları da davet ediyoruz. Buyursunlar. Spor dostluğun ve kardeşliğin öne çıktığı insani bir eylemdir” ifadelerini kullandı.

Maraş’taki maraton, 18 Temmuz’da saat 10.00’da yapılacak. 15 yaş ve büyük, kadın- erkek 3000m ve 14 yaş ve küçük, kız- erkek 1500m müsabakalarının yapılacağı maratona 60 sporcu katılabilecek.



SON BAŞVURU TARİHİ 15 TEMMUZ

Son başvuru tarihinin 15 Temmuz olduğu maratona başvurular, [email protected] adresinden ve 0533 868 80 30 numaralı telefondan yapılabilecek.

Maratona, 2021 yılı yüzme lisansı vize olan sporcular katılabilecek. 14 yaş ve küçükler, başvuru yaparken belirtmek kaydı ile bir üst yaş grubunda maratona katılabilecek.



“14 yaş ve küçükler kız/erkek

15-24 yaşları arası kadın/erkek

25-34 yaşları arası kadın/erkek

35-44 yaşları arası kadın erkek

45+ yaş kadın erkek genel klasman kadın erkek”

Katılımcı sayısı dolduğu zaman kayıtlar kapanacak.



