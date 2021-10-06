banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Denktaş’ın anıt mezarı için DAÜ Proje hazırlayacak
Geç de olsa doğru adım!
Başbakan Saner Kanal T'ye konuştu
Saner kendine güveniyor!
795 üreticiye 24 milyonTL’ye yakın ödeme
Süt bedelleri ödeniyor
7 Yaşındaki Zarif kadar olamadık!
7 Yaşındaki Zarif kadar olamadık!
banner376

Ataoğlu, DP Karşıyaka Örgüt toplantısında konuştu

06 Ekim 2021 Çarşamba 18:15
Ataoğlu, DP Karşıyaka Örgüt toplantısında konuştu

“DP, KKTC DEMOKRASİSİNİN TEMİNATIDIR”
Demokrat Parti (DP) Girne İlçesi Karşıyaka Örgüt toplantısı, DP Genel Başkanı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. 
Parti’den verilen bilgiye göre, Karşıyaka Örgüt seçimlerinin de gerçekleştirildiği toplantıda partililere hitap eden Genel Başkan Ataoğlu, DP’ye olan katılımların, partiyi her geçen gün daha da güçlü hale getirdiğini söyledi.
Ataoğlu konuşmasında, “Partimiz 1992 yılında daha fazla demokrasi, adalet, eşitlik, insan hakları ve özgürlük hedefi ile yola çıktı. Kurulduğu günden beridir, aynı hedef ve aynı ruhla, ülke demokrasisinin teminatı olarak, halkına hizmet etmeye devam etmektedir” dedi.

banner341
Demokrat Parti’nin, logosunda yer alan “daha fazla demokrasi, adalet, eşitlik, insan hakları ve özgürlük” ilkelerine sıkı sıkıya bağlı bir parti olduğuna vurgu yapan Ataoğlu, demokrasinin teminatı olan DP’ye, yoğun katılımların olduğunu, bunun yegane nedeninin, gerek demokrasi, gerek ekonomi gerekse de siyaseten ülkenin umudu haline geldiğini belirtti.
Ataoğlu, DP’nin cesur, özgürlükçü ve demokrasiye sevdalı, KKTC’ye inanan insanlardan oluştuğunu kaydederek, “Ülkemizin gerek demokrasi gerek ekonomik gerekse de siyaseten, hak ettiği noktaya getirebilecek kadrolara sahip bir partiyiz. Bu sorumluluk bilinciyle, çalışmaktan asla ve asla vazgeçmeden, gailemiz doğrultusunda ülkemizi ileriye taşıyacağız” dedi.
“DP, SEÇİMLERE EN HAZIR PARTİDİR”
Erken genel seçimlere çok kısa bir süre kaldığına da dikkati çeken Ataoğlu, gerek muhalefette, gerekse hükümette iken, sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman halkla iç içe olan tek partinin DP olduğunu söyleyerek, “Seçime en hazır parti konumundayız. Ne kurultay kavgalarımız var ne de makam kavgamız, tek gailemiz halka en iyi hizmeti vererek, ülkemizi her alanda hak ettiği noktalara taşımaktır” dedi. 
“DP, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş’ın ilkelerine bağlı, Cumhuriyete sevdalı, milletine sevdalı, gailesi vatanı ve insanı olan bir partidir” diyen Ataoğlu, Parti örgütlerine seçilen örgüt başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları başkan ve yönetimlerine, partinin ilkelerine sadık kalarak, halka hizmet noktasında başarılar diledi.

banner360
Son Güncelleme: 06.10.2021 22:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beş çocuklu aileyi sokağa attılar
Beş çocuklu aileyi sokağa attılar
HP Genel Başkanı Özersay’dan Cumhurbaşkanı Tatar’a çağrı…
HP Genel Başkanı Özersay’dan Cumhurbaşkanı Tatar’a çağrı…
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
İşyerinde tahsil ettiği parayı sirkat etmekle suçlanan şahıs teminata bağlandı
İşyerinde tahsil ettiği parayı sirkat etmekle suçlanan şahıs teminata bağlandı
Harmancı, Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti
Harmancı, Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti
Kar-İş: "Çalışarak batıyoruz"
Kar-İş: "Çalışarak batıyoruz"
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu
KTAMS: “Asgari ücret açlık sınırının altında”
KTAMS: “Asgari ücret açlık sınırının altında”
Acar: Kırık kalp sendromu ve kalp krizi karıştırılmamalıdır”
Acar: Kırık kalp sendromu ve kalp krizi karıştırılmamalıdır”
Erhürman Genç TV'ye konuştu
Erhürman Genç TV'ye konuştu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim