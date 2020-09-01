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Ataoğlu: “Barışa olan ihtiyaç her zamankinden fazla ve gerekli”

DP GENEL BAŞKANI ATAOĞLU, 1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

01 Eylül 2020 Salı 15:03
Ataoğlu: “Barışa olan ihtiyaç her zamankinden fazla ve gerekli”
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DP GENEL BAŞKANI ATAOĞLU, 1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

 Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk toplumunun savaştan yana olmadığını, barış için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu belirtti.

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20 Temmuz Barış Harekatı’na kadar süren acılı günlerin geride bıraktığı hayatların, barışa duyulan hasreti gözler önüne serdiğini söyleyen Ataoğlu, “Kıbrıs Türk toplumu olarak asla savaştan yana olmadığımızı ve barış için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu her fırsatta dile getirmekteyiz. Savunmasız canların katledildiğine tanık olduğumuz günümüzde, barışa olan ihtiyaç her zamankinden fazla ve gereklidir.” ifadelerini kullandı.

Dünya üzerinde akan kan ve gözyaşının son bulması temennisinde bulunan Ataoğlu, tüm insanların 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutlayarak, “geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklarımıza kalıcı barışın hâkim olduğu daha güzel bir gelecek bırakabilmek ümidiyle, mutlu, huzurlu, barış ve sevgi dolu günler diliyorum” dedi.

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Son Güncelleme: 01.09.2020 15:20
Anahtar Kelimeler:
DP GENEL BAŞKANI ATAOĞLU
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