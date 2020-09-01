Ataoğlu: “Barışa olan ihtiyaç her zamankinden fazla ve gerekli”

DP GENEL BAŞKANI ATAOĞLU, 1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk toplumunun savaştan yana olmadığını, barış için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu belirtti.
Dünya üzerinde akan kan ve gözyaşının son bulması temennisinde bulunan Ataoğlu, tüm insanların 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutlayarak, “geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklarımıza kalıcı barışın hâkim olduğu daha güzel bir gelecek bırakabilmek ümidiyle, mutlu, huzurlu, barış ve sevgi dolu günler diliyorum” dedi.