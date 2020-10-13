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Akıncı, DP Genel Başkanı Ataoğlu ile görüştü

İkinci tura kalan bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile görüştü.

13 Ekim 2020 Salı 19:28
Akıncı, DP Genel Başkanı Ataoğlu ile görüştü
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İkinci tura kalan bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile görüştü.

DP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşenin ardından Akıncı ve Ataoğlu açıklama yaptı.

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Akıncı, Ataoğlu’yla görüş alışverişi yaptıklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde Serdar Denktaş’ın ortaya koyduğu görüş ve düşünceleri, toplum için yararlı bulduğunu ancak bu görüşlerin hak ettiği kadar oy almadığına inandığını ve Ataoğlu’na bunu ilettiğini söyledi.

11 adaylı bir ilk tur geçirdiklerini ve demokrasi adına tüm katılımların önemli olduğunu söyleyen Akıncı, Denktaş’ın da değerli görüşleriyle topluma katkı yapan bir süreç geçirdiğine inandığını belirtti.

Ataoğlu’yla gerçekleştirdikleri görüşmede bilinen düşüncelerini bir kez daha özetlediğini, onların bu akşam özgür iradeleriyle verecekleri bir karar olduğunu bu karar ne olursa kendilerinin saygı duyacağını ifade eden Akıncı, “Ben verilecek bu kararı etkilemek anlamında bir ziyaret gerçekleştirmedim” dedi.

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Akıncı, var olan diyaloğun devamı niteliğinde bir buluşma gerçekleştirdiklerini, bundan sonraki süreçte de görevini sürdürürse çok daha katılımcı bir mekanizme kurmayı hedeflediğini vurguladı.

Önümüzdeki günlerde yaşanacakların demokrasiye, iç barışa katkı yapan gelişmeler olması ve 19 Ekim’den sonraki süreçte de demokratik anlamda daha gelişmiş bir topluma ulaşmak için, el ve gönül birliğiyle yola devam edebilmeyi temenni eden Akıncı, “Bu memleket hepimizin ve bu memleketin daha iyiye daha güzele gitmesi hepimizin sorumluluğunda” dedi.

Akıncı, konuşmasının ardından sorulara verdiği cevaplarda, Başbakan Tatar’la birlikte TV programına çıkmaya hazır olduğunu, hatta bunun çok yararlı olabileceğine inandığını belirtti. Akıncı, yurttaşların her iki adayı da dinlemeye hakkı bulunduğunu, kendisinin buna hazır olduğunu söyledi.

ATAOĞLU

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ise, Akıncı’nın görüşlerini, aktardığını kendilerinin de bu akşam toplanacak parti MYK’sında seçim sürecini ve önümüzdeki haftaki yapacakları çalışmaları da değerlendireceklerini belirtti.

Ataoğlu, MYK’da alınan kararın Parti Meclisi’nde de enine boyuna tartışılacağını ve kamuoyuna partilerinin görüşünü açıklayacaklarını söyledi.

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Son Güncelleme: 13.10.2020 19:39
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