Polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 9 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.
9 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
Polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 9 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.
31 Ağustos 2021 Salı 15:00
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 30 - 31 Ağustos tarihleri arasında, ülke genelinde polis ekiplerinin denetimlerinde toplam 9 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi ve bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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