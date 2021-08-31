9 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 30 - 31 Ağustos tarihleri arasında, ülke genelinde polis ekiplerinin denetimlerinde toplam 9 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi ve bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.