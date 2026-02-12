Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) Gazimağusa Limanı’nda uzun süredir altyapı, güvenlik ve organizasyonla ilgili sorunlar yaşandığını savunarak, bunların çözümü için yetkililere ay sonuna kadar süre verdiğini duyurdu.

Tespit ve talepleri Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na iletmesi için Liman Başkanlığı’na teslim ettiğini belirten Güç-Sen, sorunların çözümü için tüm bürokratik yolları zorladığını, gerekli girişimleri yaptığını da kaydetti.

Güç-Sen Başkanı Ediz Kanatlı, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, can ve mal güvenliğini tehlikeye atan limandaki karanlık alanların bir an önce aydınlatılması gerektiğini kaydetti.

Çalışanlarla hizmet alan vatandaşların saatlerce limanda mahsur kaldığını, sefer planlamasında aksaklıklar, limanın yerleşiminde düzensizlik olduğunu savunan Kanatlı, bunun hem limandaki işleyişi hem de güvenliği olumsuz etkilediğini söyledi.

“Sefer düzenlemeleri ve liman içindeki organizasyon acilen yeniden planlanmalıdır” diyen Kanatlı, limandaki yol ve trafik güvenliğinin yatırım eksikliği nedeniyle çöktüğünü, çukurların kazalara ve trafik sıkışıklığına neden olduğunu savundu. Kanatlı, çukurlarla yol üzerindeki yarıkların derhal onarılması gerektiğini belirtti.

Limandaki trafik düzeninin çağdaş ve güvenli bir yapıya kavuşturulması, polis ve Liman Başkanlığı tarafından uygulanan güvenlik önlemlerinin artırılması, sahaya daha fazla güvenlik personeli çıkarılması gerektiğini belirten Kanatlı, Güç-Sen’in bu sorunların çözümü için tüm bürokratik yolları zorladığını, gerekli girişimleri yaptığını dile getirdi.

“Gelinen aşamada, yönetenlere ay sonuna kadar somut adımlar atmaları için süre verdiğimizi kamuoyuna bildiririz” diyen Güç-Sen Başkanı Ediz Kanatlı, bu sürede gerekli adımlar atılmaması halinde sert ve kararlı eylemler yapacaklarını belirtti.