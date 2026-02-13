Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Palestine Polytechnic University arasında öğrenci ve akademik personel değişim programları ile fakülteler arası iş birliğini kapsayan bir protokol imzalandı.

UKÜ’den yapılan açıklamaya göre, Palestine Polytechnic University akademik heyetinin UKÜ’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında hayata geçirilen protokol ile iki üniversite arasında akademik etkileşimin artırılması hedefleniyor.

Ziyaret programı çerçevesinde yapılan görüşmelerde, öğrenci ve akademik personel değişim olanakları ile fakülteler arası iş birliği konuları ele alındı.

Palestine Polytechnic University heyetinde Mütevelli Heyeti Başkanı H. E. Mr. Ahmad Altamimi, Rektör Prof. Dr. Mustafa Abusafa, Rektör Yardımcısı Dr. Ayman Sultan, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Yrd. Doç. Dr. Nour Qawameh ile İdari Bilimler ve Bilişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Husam Rjoub yer aldı.

-Çelebi

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Erbuğ Çelebi, üniversiteyi tanıtan bir sunum gerçekleştirerek özellikle dijital dönüşüm, yapay zekanın eğitim ve araştırma süreçlerinde etkin kullanımı ile uluslararasılaşma alanlarında hayata geçirilen çalışmaları aktardı. Yükseköğretim kurumlarıyla geliştirilen iş birliklerinin hem akademik kadro hem de öğrenciler açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirten Çelebi, bu tür iş birliklerine verilen önemin altını çizdi.

-Abusafa

Palestine Polytechnic University Rektörü Prof. Dr. Mustafa Abusafa ise, UKÜ mezunu birçok akademisyenle birlikte çalıştıklarını ifade ederek, Palestine Polytechnic University’nin toplumla iç içe bir anlayış benimsediğini ve bölgedeki sektörlerle yakın iş birliği içerisinde uygulamaya yönelik eğitim programları sunduğunu belirtti. Abusafa, UKÜ ile gerçekleştirilen iş birliğinin yalnızca kağıt üzerinde kalmayacağını, uygulamada da somut ve etkili sonuçlar doğuracağını vurguladı.