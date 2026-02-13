"İlgili yasa çalışması için belirlenen takvimin aksatılması durumunda eylemlerimize devam edeceğiz"

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) Başkanı Özlem Gürkut, toplum sağlığı ve mesleki onur için sorumluluk üstlenerek grevi askıya aldıklarını duyurdu; ilgili yasa çalışması için belirlenen takvimin aksatılması durumunda eylemlerine devam edeceklerini kaydetti.

Gürkut yzılı açıklamasında, temel gayelerinin hekimlerin haklarını korurken halkın sürdürülebilir bir kamu sağlığı hizmetine erişimini güvence altına almak olduğunu vurguladı. Gürkut, “Bu sorumluluk bilinciyle, Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirdiğimiz son görüşmede çözümün ana aktörü ve yapıcı mimarı olma irademizi bir kez daha ortaya koymuş bulunmaktayız.” dedi.

-“Eksik kadrolar kırmızı çizgimizdir”

Eksik kadroların kırmızı çizgileri olduğuna vurgu yapan; kamudaki hekim eksikliğinin giderilmesi ve münhallerin ivedilikle açılması noktasındaki vaatlerin takipçisi olacaklarına işart eden Gürkut, şunları kaydetti:

“Kamuda tıkanma noktasına gelen sağlık hizmetlerinin önünü açmak adına, sendikamızın sunduğu çözüm önerileri ve teknik vizyon çerçevesinde bir ilerleme zemini oluşturulmuştur.

Hekimlerin çalışma koşullarını iyileştirmek, aslında halkın aldığı hizmetin kalitesini yükseltmektir. Mesleki itibarımızı koruyacak olan Kamu Hekim Yasası, sadece hekimlerin değil, sistemin bütünüyle ayağa kalkmasının anahtarıdır.

1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla yasa çalışmasının teknik kurul aşamasına gelmesi ve yasama yılı sonuna kadar hayat bulması noktasındaki kararlılığımızı yineliyoruz. Belirlenen bu takvim, sendikamız tarafından günbegün takip edilecektir.

Eksik kadrolar kırmızı çizgimizdir. Kamudaki hekim eksikliğinin giderilmesi ve münhallerin ivedilikle açılması noktasındaki vaatlerin takipçisiyiz. Hizmetin sürekliliği, sadece hekimlerin özverisine değil, devletin liyakatli istihdam politikasına bağlıdır.

Demokratik katılım şarttır. Hastane hizmetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesinde çalışanların bulunduğu yasal yönetim kurullarının çalıştırılması esastır.”

Hizmetlerin kesintisiz devam etmesi ve ameliyatların/polikliniklerin tam kapasiteyle devreye girmesinin Bakanlığın da ödevlerini yerine getirmesiyle mümkün olduğunu kaydeden Gürkut, masada çözümün takipçisi sahada ise halkın hizmetinde olacaklarını vurguladı. Gürkut, şeffaf ve kararlı duruşlarından taviz vermeyeceklerini de ekledi.