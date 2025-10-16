Avrupa Birliği Enerji Komiseri Dan Jorgensen’in bugün, Rum ve Yunan enerji bakanları ile GSI projesi konusunda telekonferans düzenlemesi bekleniyor.

Politis gazetesi, “GSI Konusunda Makis Keravnos’a Avrupa Komisyonu Baskısı” başlıklı haberinde, Avrupa Enerji Komiseri Dan Jorgensen’in, bugün Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu ve Yunanistan Enerji Bakanı Satavros Papastavru ile Yunanistan-Güney Kıbrıs elektrik bağlantı projesi GSI konusunda bir telekonferans düzenlemesinin beklendiğini yazdı.

Bu telekonferansın, Avrupa Komisyonu’nun Great Sea Interconnector projesinin ileriye götürülmesine yönelik çaba gösterdiğini yazan gazete, projenin çok kritik bir dönemeçte bulunduğunu, ileriki günlerdeki gelişmelerin projenin geleceğini belirleyeceğini de belirtti.

Bu projedeki yükün Rum tarafında ve özellikle Maliye Bakanı Makis Keravnos’ta olduğunu belirten gazete, alınması gereken tek kararın, projenin yüklenici firma konumundaki Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörüne (ADMİE) 25 milyon euro ödenmesi olduğuna dikkati çekti.

Bugün gerçekleştirilecek telekonferansın ötesinde, Avrupa Komisyonu’nun, Güney Kıbrıs’ta bakanlar düzeyinde ve özellikle Maliye Bakanlığı'yla temaslar gerçekleştirmeyi de talep edeceğini yazan gazete, ilgili performansların Avrupa Enerji Genel Müdür Vekili Mechthild Wörsdörfer ve Enerji Genel Müdürlüğü Direktörü Likasz Kolinsky tarafından yapıldığını belirtti.

Gazete, Bürksel’deki gelişmeler ve basında proje ile ilgili çıkan haberlere atıfta bulunarak projeyi ele alan unsurların, Rum Yönetimi’nin tutumunun, retorik düzeyde projeden yana olduğunu ancak üstlendiği sorumlulukları yerine getirmemesine bağlı olarak, anlamakta zorlandıklarını da yazdı.

Avrupa Komisyonu birimlerinin, ödemenin Rum Maliye Bakanlığı'ndan geçtiğinin farkında olduğunu bu nedenle temasların yoğunluğunu Maliye Bakanlığı'na vereceğini yazan gazete, haberinde ayrıca Avrupa Komisyonu’nun geçtiğimiz hafta taraflardan ve özlü olarak Güney Kıbrıs’tan beklediklerini açıkladığını da anımsattı.