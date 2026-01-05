Ülke genelinde geçen hafta 13 yangın çıktı ve 14 özel servis olayı meydana geldi.

İtfaiye tarafından yayımlanan 29 Aralık 2025 - 04 Ocak 2026 tarihlerini kapsayan rapora göre yangınlar sonucu 4 milyon 36 bin TL zarar meydana geldi.

Söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, elektrik kaynaklı kısa devre, elektrik tesisatının yüklenmesi, ısınma, mekanik arıza, kaynak makinesinden atılan kıvılcımların yangına sebebiyet vermesi, akaryakıt kullanılması, sönmemiş kömür ve şömine bacası içerisinde biriken tortuların alevlenmesi, meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri arasında yer aldı.

Özel servis olayları arasında ise, yangına karşı tedbir alma, doğal afet olayları, can kurtarma, özel görev ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak sıralandı.