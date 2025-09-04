Google'ın hizmetleri Türkiye ve dünyada işlevsiz hale geldi. Bir çok kişi sosyal medyada Google servislerinin çalışmadığını belirtti.

4 Eylül 1998 yılında kurulan Google doğum gününde erişilmez hale geldi. Google'dan arama yapılsa da sonuçları vermiyor. Google'ın hizmetleri de çalışmıyor ve sayfalar donuyor.

Google tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı ancak sosyal medya sitelerinde Google'a erişilemediği belirtiliyor.

Google'ın sahibi olduğu Youtube'a da erişim sağlanamıyor. Gmail'e de giriş yapılamıyor.

Spotify'ın da masaüstü web sitesine erişim sağlanamıyor, mobil uygulaması üzerinden de seçilen şarkılar çalıyor gibi görünse de ses gelmiyor.