Gönyeli’ye yeni cami yapılması amacıyla protokol imzalandı.

Vakıflar Örgütü, Din İşleri Dairesi, Gönyeli Alayköy Belediyesi ve Beha Köprülü arasında imzalanan “Gönyeli sınırları içerisinde cami yapımı” konusundaki protokole, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi adına İbrahim Benter, Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve bağışçı Beha Köprülü imza koydu.

İmza töreninde, yapımı hedeflenen caminin ödemeleri ile ilgili olarak da bilgilendirme yapıldı.

İlk etapta caminin yapım ücreti, hayırsever Beha Köprülü tarafından Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’nin şartlı bağış hesabına bağışlanacak 250 bin Sterlinden karşılanacak. Cami yapımının tamamlanması için 250 bin Sterlinin yetersiz kalması halinde Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi gerekli giderleri karşılayacak.

-“Limasollu Beha Hüseyin Köprülü Cami”

Belediyeden yapılan açıklamada, camiye “Limasollu Beha Hüseyin Köprülü Cami” adının verileceği ifade edildi.

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi tarafından proje ve ihalesi üstlenilen caminin şekline, büyüklüğüne ve görüntüsüne Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi karar verecek. 18 ay içerisinde bitirilmesi planlanan caminin donanımı da Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi tarafından karşılanacak.

-Amcaoğlu: “Ciddi bir ihtiyacımızı işbirliğiyle gideriyoruz”

Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, Gönyeli’de uzun zamandır bir cami ihtiyacının açıkça görülmekte olduğunu ifade ederek, mevcut caminin ihtiyacı karşılamakta yetersiz kaldığını söyledi.

Özellikle cenaze olduğu günlerde ciddi bir sıkıntı yaşandığını kaydeden Amcaoğlu, “Gönyeli-Alayköy gelişime açık ve günden güne büyüyor. Bu nedenle Çevre Yolu’nun da geçeceği bir noktaya, Gönyeli-Kanlıköy’ün birleştiği noktada bulunan araziye cami yapmayı hedefliyoruz. Böyle güzel bir olaya vesile olan Köprülü ailesine ve Vakıflar İdaresi’ne katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah işbirliği içerisinde Gönyeli-Alayköy’e güzel bir cami kazandıracağız. Beha Köprülü abimiz yıllarca bir kenarda biriktirdiği parasını bu hayırlı iş için harcamaya karar verdi. Bu projenin büyük ölçüde finansmanını sağlayacak Köprülü ailesine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Belediye'nin açıklamasında, caminin yapımını üstlenen Beha Köprülü'nün de yaptığı konuşmada, Vakıflar Örgütü’ne ve Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Amcaoğlu’na teşekkürlerini sunduğu; Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter'in ise, Beha Köprülü ve Köprülü ailesini tebrik ettiği kaydedildi.