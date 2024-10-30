(Kamalı Haber) - Gönyeli’de meydana gelen “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarruf” suçundan tutuklanan ürdünlü Osama İsmail bugün sabah yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Fadıl Metin mahkemede olguları aktardı. Polis, 18 Ekim 2024 tarihinde huzurda bulunan zanlı ile arkadaşının uyuşturucu sattığına dair bilgi aldıklarını ve aynı gün harekete geçtiklerini söyledi. Polis memuru, zanlıların saat 16.00 sıralarında Gönyeli Bulvarında araçla hareket halinde tespit edildiklerini ve durdurulduklarını açıkladı. Polis, zanlıların araçtan çıkarak koşarak kaçtıklarını, zanlı İsmail’in 300 metre ileride makul kuvvet kullanılarak, yakalandığını ancak diğer zanlının kaçmayı başardığını açıkladı. Polis memuru, zanlıların aracında yapılan aramada kaçan şahsa ait 3 adet, yakalanan zanlı İsmail’e ait ise bir adet cep telefonu bulunarak, emare alındığını kaydetti. Polis memuru Metin, zanlıya ikametgaının sorulduğunu ancak polise bilgi vermediğini, kendi imkanlarıyla Lefkoşa’daki evinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, eve gidildildiğini, arama yapıldığınıı, zanlının yatak odasının kilitli olmasından dolayı anahtarın istendiğini, zanlının bu konuda da polise yardımcı olmadığını söyledi. Polis, kapının zorla açılarak yatak odasına girildiğini, yapılan aramada 300 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 30 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 3 adet hassas terazi bulunduğunu söyledi. Polis, ayrıca zanlının yatak odasında kasa tespit ettiklerini, yapılan arama sonucu anahtarı bularak kasayı açtıklarını, 2 gram kokain ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 87 bin TL ve 50 euro bularak emare aldıklarını dile getirdi. Polis, ayrıca uyuşturucu ayrışmakta kullanılan öğütücü, paketlemede kullanılan foil kağıtları da bulduklarını açıkladı. Metin, zanlının odasında ayrıca aranan bir şahsa ait kimlik ve sürüş ehliyetinin tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak,11 gün ek süre alındığını belirtti. Polis memuru, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize ve sarılı olduğu paketlerle terazilerin parmak izi incelemesine gönderildiğini ancak henüz sonuçların çıkmadığını açıkladı. Polis, ayrıca zanlının muhaceret kontrolünün yapıldığını, 9 Mayıs 2024’ten beri ülkede kaçak yaşam sürdüğünün belirlendiğini açıkladı. Polis, memuru, aranan 3 şahıs olduğunu, zanlıya ve kaçak şahsa ait 4 adet cep telefonlarının DATA incelemesinin sürdüğünü belirterek,2 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.