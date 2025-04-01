(Kamalı Haber) – Gönyeli’de meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Sentetik Cannabinoid) Tasarrufu” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Zanlılar Gülşen Tarım Civelek ve Cihangir Tip mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Süleyman Mannaş olayla ilgili bulguları aktardı. Mannaş, 28 Mart 2025 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Gönyeli'de Belediye Bulvarı üzerinde devriye halinde bulunan Gönyeli Polis Karakolu ekibi tarafından, bir araç içerisinde şüpheli olarak görülen iki kişinin yanlarına gittikleri sırada, konu araçta yolcu olarak bulunan zanlı Gülşen Tarım Civelek’in araçtan indiği esnada tasarrufunda bulunan bir maddeyi ağzına atmaya çalıştığı sırada tespit edildiğini ve içinde uyuşturucu olduğu düşünülen paketin güç kullanılarak alındığını söyledi. Polis Civelek ile araç sürücüsü Cihangir Tip’in suçüstü tutuklandığını emare olarak alınan maddenin yapılan ilk tespitlere göre yaklaşık 1 gram ağırığındaki sentetik cannabinoid (bonzai) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde olduğu tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlıların soruşturma kapsamında yapmış oldukları beyanların teyit ve tekzip edileceğini, emare olarak alınan maddenin analiz sonuçlarının halan daha çıkmadığını belirterek bu bağlamda soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Cihangir Tip uyuşturucu ile ilgili alakası olmadığını tasarruf edenin Gülşen olduğunu söyledi. Zanlı ayrıca eroin bağımlısı olduğunu ve tedavi gördüğünü ilaçlarını alması gerektiğini yoksa kriz geçireceğini belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verirken Zanlı Cihangir Tip’in ise doktor kontrolünden geçirilip doktor kontrolünde kendisine ilaçlarının verilmesine emir verdi.