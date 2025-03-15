Gönyeli'de bu sabahın ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, Eyüp Akpolat (E-25), ZPK 191 plakalı araçla Atatürk Caddesi’nde seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solunda park halindeki SY 517, LV 181 ve FN 758 plakalı üç araca çarptı. Kaza sonucu Eyüp Akpolat ve aynı araçta yolcu olarak bulunan İlayda İçgel (K-25) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır.

Soruşturma devam ediyor.