(Kamalı Haber)- Gönyeli’de 17 yaşındaki iş arkadaşını şaka amaçlı kovalarken 5 metre derinlikteki apartman boşluğuna düşmesine neden olan 29 yaşındaki Halik Aytekin “Zarar Veren eylemde bulunma” suçundan yeniden mahkemeye çıkarıldı.



Polis memuru Süleyman Mannaş mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlının 21.05.2025 tarihinde saat 01.00 raddelerinde iş arkadaşı M.E.D’yi şaka amaçlı kovaladığı esnada M.E.D.’nin Yenikentte bulunan Poyraz Sokağın güney kısmındaki apartmanın arka kısmında bir metre yüksekliğindeki beton duvar üzerinden atladığını söyledi. Polis, M.E.D.’nin duvarın arka kısmında bulunan takriben 5 metre derinlikteki apartman boşluğuna düşürerek ağır yaralandığını belirtti. Polis, M.E.D.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi Yoğun bakım servisine tedavi altına alındığını, zanlının ise tutuklandığını belirtti. Polis, M.E.D.’nin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğünü söyledi,. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, iki haftada bir gün ispat_vucut yapmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 200 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.